Thursday, September 11, 2025
spot_img
HomeMarquee100 मीटर दौड़ में बालक वर्ग से धर्मेंद्र व बालिका वर्ग में...
MarqueeUttar PradeshOther

100 मीटर दौड़ में बालक वर्ग से धर्मेंद्र व बालिका वर्ग में लक्ष्मी ने पाया प्रथम स्थान

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
48

खेलकूद प्रतियोगिता में पसवारा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने किया श्रेष्ठ प्रदर्शन

महोबा। उच्च प्राथमिक विद्यालय पसवारा में परिषदीय विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक पसवारा और मकरबई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग करते हुए अपनी खेल का प्रदर्शन दिया। आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग की अलग अलग खोखो, कबड्डी, दौड़ आदि खेलों की प्रतियोगिता हुई, जिसमें पसवारा विद्यालय के बच्चों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खोखो कबड्डी में जीत दर्ज कर विद्यालय का नाम रोशन किया।

खेलकूद प्रतियोगिता की शुरूआत उच्च प्राथमिक विद्यालय पसवारा के प्रधानाध्यापक जागेश्वर गौतम ने हरी झंडी दिखाकर कराई। बालक वर्ग की 50 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय वृंदावन खोड़ा के छात्रा अंकुश ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय पसवारा की कक्षा पांच की छात्रा प्रीति अव्वल रही।

इसी प्रकार बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय पसवारा के कक्षा आठ के छात्र धर्मेंद्र ने प्रथम तथा बालिका वर्ग में प्राथमिक विद्यालय बरीपुरा कंपोजिट की कक्षा आठ की छात्रा लक्ष्मी ने दमखम दिखाते हुए पहला स्थान हासिल किया। कबड्डी और खोखो प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक विद्यालय पसवारा की टीम ने बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए विजयी रही। वहीं प्राथमिक विद्यालय की कबड्डी में कन्या प्राथमिक विद्यालय मकरबई ने जीत दर्ज की।

इस मौके पर उच्च प्राथमिक विद्यालय पसवारा प्रधानाध्यापक ने कहा कि विद्यालयों में इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन से बच्चों की छिपी हुई प्रतिभाएं उजागर होती है आगे चलकर जिला व देश के लिए खेलों में प्रतिभाग करते हुए नाम रोशन करते हैं। कहा कि प्रतियोगिता में जीत मायने नहीं रखती बल्कि उसमें प्रतिभाग करते हुए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

अध्यापक योगेंद्र ने कहा कि खेलकूद बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन, सामाजिक कौशल और भावनात्मक नियंत्रण जैसे मानसिक और सामाजिक गुणों को भी बढ़ाते हैं। इस मौके पर शिक्षक नोडल अधिकारी नरेंद्र कुशवाहा, व्यायाम शिक्षक मोहम्मद शफी, कृष्णकांत, मुकेशपाल, विनोद कुमार, वीरेंद्र कुमार, उमा सचान, देवीदीन प्रजापति आदि शिक्षक मौजूद रहे। प्रतियोगिता के अंत में सभी प्रधानाध्यपक ने आए हुए सभी का आभार व्यक्त किया ।

Previous article
माता पिता की सेवा करने से भगवान भी खुश होता है: स्वतंत्र देव
Next article
नोनहरा थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved