चंडौत दंगल में दिल्ली की अंजू ने हरियाणा की कोमल को पछाड़ा

क्षेत्र के चंडौत गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्द हवाओं के बीच भव्य दो दिवसीय दंगल का आयोजन किया गया। दंगल के पहले दिन मुख्य अतिथियों रामसहोदर नेता, कामता राजपूत, देवेंद्र राजपूत एवं ज्ञान सिंह ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर कुश्तियों का शुभारंभ कराया।

पहले दिन दो दर्जन से अधिक कुश्तियां हुईं। मसगांव के लेखराज ने कानपुर के भीमकांत को कड़ी मशक्कत के बाद चित किया। शोभित गोरखपुर ने कैलाश रायबरेली को पराजित किया। लींगा के प्रीतम ने इंचौली के राकेश को हराया। मथुरा के वीरबहादुर और आगरा के बिच्छू के बीच हुए मुकाबले में बिच्छू ने जीत दर्ज की। कानपुर के राहुल ने मैनपुरी के जय को मात दी। चंडौत के सुनील ने राणा के दिलीप को चित किया।

महिला वर्ग की कुश्ती में दिल्ली की अंजू ने हरियाणा की कोमल को कड़े संघर्ष के बाद पराजित किया। बिनय बलरामपुर और अमर सिंह धौहल तथा मंगल सिंह रहटिया और उदल धौहल के बीच कुश्ती बराबरी पर रही।

दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे, जिन्होंने तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। रेफरी की भूमिका महिपाल व गुलाब ने निभाई, जबकि संचालन शीलू महाराज परासन ने किया। निर्णायक मंडल में शिव सिंह, अर्जुन, राधाचरण निगम एवं धर्मेश राजपूत शामिल रहे। आयोजन में राजकुमार, कुलदीप पाठक, अरविंद, राघवेंद्र, नौतम, रोहित, जनक सहित कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे।