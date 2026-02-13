Friday, February 13, 2026
spot_img
HomeMarqueeडे एंड नाईट स्पेस फाउंडेशन ने चलाया 10-दिवसीय निःशुल्क विज्ञान जनजागरण अभियान,...
MarqueeUttar PradeshSiddharth Nagar

डे एंड नाईट स्पेस फाउंडेशन ने चलाया 10-दिवसीय निःशुल्क विज्ञान जनजागरण अभियान, 5000 से अधिक विद्यार्थियों ने लिया भाग

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
64

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। डे एंड नाईट स्पेस फाउंडेशन, गोरखपुर द्वारा 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में 10-दिवसीय निःशुल्क विज्ञान जनजागरण अभियान का सफल आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत हैंड्स-ऑन साइंस एक्टिविटी, वैज्ञानिक व्याख्यान तथा दूरबीनों के माध्यम से आकाश दर्शन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की उल्लेखनीय सहभागिता रही।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विज्ञान को सरल, रोचक और व्यवहारिक रूप में समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना तथा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, तार्किक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना विकसित करना था। प्रतिभागियों को स्वयं वैज्ञानिक प्रयोग करने का अवसर दिया गया, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से विज्ञान को समझने का मौका मिला।

यह अभियान गोरखपुर के साथ-साथ कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज, संतकबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर जनपद में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 5000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अभियान का शुभारंभ महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर से हुआ तथा समापन महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र स्थित कम्पोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय लेदवा में किया गया।

अभियान के दौरान मालती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल कुशीनगर, हीरामन महात्मा पीजी कॉलेज देवरिया, लिटिल फ्लावर स्कूल गोरखपुर, राजकीय हाई स्कूल नवापार, ब्लू बेल्स जूनियर हाई स्कूल, हरिश्याम इंटरमीडिएट कॉलेज महराजगंज, प्रैक्सिस विद्यापीठ बस्ती, कासिम इंटर कॉलेज सिद्धार्थनगर तथा कम्पोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय लेदवा शोहरतगढ़ सहित कई शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित विज्ञान संचारकों एवं विशेषज्ञों — चंद्रमौली जोशी, चित्रा सिंह ‘अंतरिक्ष देवी’, अमर पाल सिंह, राहुल व्यास, संतोष कुमार एवं डॉ. अनूप कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और जिज्ञासा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

फाउंडेशन की संस्थापक प्रिया यादव ने कहा कि यह पहल विज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी प्रयास है, जिससे नई पीढ़ी में वैज्ञानिक चेतना और अनुसंधान की भावना को मजबूत किया जा सके। फाउंडेशन द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क रहे तथा भविष्य में भी ऐसे विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे।

Previous article
रात्रि दस बजे के बाद डीजे पर सख्ती, बिना पार्किंग व्यवस्था वाले गेस्ट हाउसों पर होगी कार्रवाई : डीएम
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved