Tuesday, December 9, 2025
spot_img
HomeItawaसोनिया गांधी के जन्म दिवस पर अस्पतालों में कांग्रेसियों ने किये फल...
ItawaMarqueeUttar Pradesh

सोनिया गांधी के जन्म दिवस पर अस्पतालों में कांग्रेसियों ने किये फल वितरित

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
50

इटावा। यू०पी०ए०चेयरपर्सन,भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिवस पर समस्त कांग्रेस जनों ने जनपद के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित कर हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया।इसी क्रम में विकासखंड भरथना के सरकारी अस्पताल में ज़िला अध्यक्ष आशुतोष दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने मरीजों को फल वितरण कर सोनिया गांधी को शुभकामनाएं प्रेषित की।

इसी के अंतर्गत नगर के भीमराव अंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय में शहर अध्यक्ष मोहम्मद राशिद के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मरीजों को फल वितरित किए।पीसीसी सदस्य प्रशांत तिवारी की अगुवाई में सोनिया गांधी के जन्मदिवस पर सरोज वृद्धा आश्रम में फल एवं मिष्ठान वितरण कर जन्म दिन मनाया गया।फल वितरण के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व ज़िला अध्यक्ष मलखान सिंह यादव,कोमल सिंह कुशवाहा,संजय दोहरे, प्रेरणा ज़ुबैरी,सचिन शंखवार,शौज़ेव रिज़वी,आसिफ जादरान,डॉ.झब़्बू लाल कुशवाहा एवं मोहसिन अली सहित तमाम कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

Previous article
मंदिर सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीबों को उजाड़ने का आरोप, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार
Next article
डीएम शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर किया आगाज़
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved