ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा समारोह में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

उस्का बाजार सिद्धार्थनगर। 33वें बेसिक बाल क्रीड़ा व शैक्षणिक समारोह के क्रीड़ा प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय सुगही और परसा खुर्द का दबदबा रहा, तो जिम्नास्टिक व योगा में प्राथमिक विद्यालय सरदार पटेल नगर के बच्चों ने बाजी मारी।

कंपोजिट विद्यालय उस्का बाजार के प्रांगण में सोमवार को आयोजित हुई प्रतियोगिता में बालिका वर्ग 50 मीटर में परसा खुर्द की संजना प्रथम व सरिता द्वितीय, चौबाहेडीह की सपना तृतीय रही। बालक वर्ग में सुगही के शिवम प्रथम, परसा खुर्द के कृष्णा व अनमोल क्रमशः द्वितीय व तृतीय रहे। बालक वर्ग में मेंहदिया के मोहित प्रथम, मुकेश द्वितीय और कृष्णा तृतीय रहे। सौ मीटर में सुगही की अंजू प्रथम, परसा खुर्द की अंशिका द्वितीय, संजना तृतीय रही। दो सौ मीटर दौड़ में फुलवरिया के अंकुश प्रथम, सोहास का विक्की द्वितीय और ईशु तृतीय रहा।

दो सौ मीटर बालिका वर्ग में सुगही की अंजू प्रथम, चौबाहेडीह की संजना तृतीय रही। बालक वर्ग कबड्डी में परसा खुर्द ने मेहदिया की टीम को 13-9 के अंतर से हराया। बालिका वर्ग में भी परसा खुर्द ने मेहदिया को 11-7 के अंतर से हराया। बालक व बालिका जिम्नास्टिक व योगा में सरदार पटेल नगर की टीम प्रथम रही। खो-खो में परसा खुर्द ने मेंहदिया को हराया।

लंबी कूद बालिका वर्ग में चौबाहेडीह सपना प्रथम, यहीं की सुंदरी तृतीय और मेहदिया की खुशी द्वितीय रही। लंबी कूद बालक वर्ग सुगही के सत्यम प्रथम, परसा खुर्द के शिवा द्वितीय, अरुण व मोहित तृतीय रहे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन बीडीओ ओमप्रकाश गुप्ता ने ध्वजारोहण करते हुए किया। गत वर्ष की चैम्पियन संजना ने मशाल लेकर पूरे मैदान का चक्कर लगाया। बीईओ ओमप्रकाश मिश्रा ने कहा कि सभी को स्वस्थ खेल भावना से खेलकूद में हिस्सा लेना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है।

कार्यक्रम में ब्लाक व्यायाम शिक्षक बृजेश वर्मा सहित सुभाष जायसवाल, अभय श्रीवास्तव, हरिशंकर सिंह, जितेंद्र पांडेय, रामसेवक गुप्ता, शिवपाल सिंह, बृहस्पति पांडेय, रमेश कसौधन, निर्मला देवी, श्रेया त्रिपाठी, दिव्या मिश्रा, अतुल वर्मा, रीतेश यादव, रणविजय सिंह, प्रदीप जायसवाल, बालजीत कुमार, अशोक यादव, आकाश यादव, मनोज आदि मौजूद रहे।