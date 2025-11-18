सांसद के नेतृत्व में सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150 जयंती पर निकली विशाल एकता पद यात्रा

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। सांसद जगदंबिका पाल ने सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150 जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं संग शोहरतगढ़ में विशाल एकता पद यात्रा निकाली। विशाल एकता पद यात्रा शिवबाबा मंदिर से शुरु होकर चोड़ार चौराहा पर पहुंचकर सभा के माध्यम से समापन हुआ।सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि देश की एकता व अखंडता के लिए सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था।देश को आजादी दिलाने में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कहा कि इस देश को एक करने के लिए एक माला में पिरोने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया था। रन फार यूनिटी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जो एकता व अखंडता का संदेश देता हैं।

नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि अग्रवाल ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में हर वर्ग के लोगों को लाभकारी योजनाएं जैसे आवास, स्वच्छ पेयजल योजना,निशुल्क राशन,किसान सम्मान निधि,किसान राहत दुर्घटना बीमा आदि के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मे हाइवे को आपस में कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य किया है। प्रदेश में औद्योगिक का जाल बिछता जा रहा है। एक जिला एक उत्पादन, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को बढ़ावा देकर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ ले जाने में तत्पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन व विकास से भारतवासी मे काफी उत्साहित हैं।

कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष शिवशक्ति शर्मा व विनीत कमलापुरी ने किया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शोहरतगढ़ इंजीनियर अमित यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी व योगी के नेतृत्व में सरदार पटेल का अखंड भारत पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। पूर्व जिला अध्यक्ष लालजी त्रिपाठी उर्फ लाल बाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की। विशाल एकता पदयात्रा में पीपीपी एस पब्लिक स्कूल व शिवपाठ इंटर कॉलेज शोहरतगढ़ के छात्राओं ने पदयात्रा में भाग लिया।

विशाल एकता पदयात्रा का शुभारंभ शिव बाबा मंदिर शोहरतगढ़ से हुआ, जहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र व पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एकत्रित हुए। उत्साह, जोश और देशभक्ति के नारों से पूरा शोहरतगढ़ क्षेत्र गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के गान से हुई। इसके बाद विशाल एकता पदयात्रा “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के उद्घोष के साथ आगे बढ़ी। सभी क्षेत्रवासियों, कार्यकर्ताओं और सम्मानित नागरिकों का दिल से आभार, जिन्होंने अपनी उपस्थिति और सहयोग से इस यात्रा को सफल बनाया।राष्ट्र की अखंडता और एकता के प्रति सरदार पटेल जी की अटूट निष्ठा हम सभी को एक सशक्त, संगठित, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भारत के निर्माण की निरंतर प्रेरणा देती रहेगी।

एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद जगदंबिका पाल, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान व लालजी त्रिपाठी उर्फ लाल बाबा ,नंप अध्यक्ष प्रतिनिधि शोहरतगढ़ रवि अग्रवाल, नपं अध्यक्ष बढ़नी सुनील अग्रहरि, प्रधान संगठन जिलाध्यक्ष डॉ पवन मिश्रा, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि इंजीनियरिंग अमित कुमार यादव,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष साधना चौधरी ,सिद्धार्थ चौधरी, युवा नेता श्याम जायसवाल, प्राचार्य डॉ अरविन्द कुमार सिंह, कृष्ण पाल चौधरी, विनीत कमलापुरी, रमेश मणि त्रिपाठी, शिव शक्ति शर्मा,योगेंद्र तिवारी, श्याम गुप्ता, अरविंद चौधरी, गंगा मिश्रा, राम विनोद यादव, सुनील गुप्ता, राजकुमार शाही,पटेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, मुकेश,राधेश्याम, राजकुमार मोदनवाल, रामकुमार त्रिपाठी, निलेश चौधरी, चंदन पांडे, विजय गुप्ता, राहुल गुप्ता, मनीराम, संजय मिश्रा, राम प्रताप चौधरी, पप्पू पाठक ,प्रभाकर शुक्ला, अरविंद चौधरी, सांसद प्रभारी सूर्य प्रकाश पाण्डेय सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहें।