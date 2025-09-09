Tuesday, September 9, 2025
ब्रह्मर्षि वेलफेयर का प्रयास लाया रंग, मरीज को मिला रक्त, जताया आभार

अवधनामा संवाददाता ,गाजीपुर। मरीज प्रतिमा राय छत से गिरकर घायल हो गई थी,जिला हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, चुंकि कई जगह से हड्डी टूट जाने और चिंतजानक हालत होने पर मरीज को तत्काल बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। जहाँ मरीज की हालत चिंतजानक थी जाँच होने पर डॉक्टर ने बताया कि तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा।

और तत्काल ४ यूनिट रक्त की जरूरत होगी। तत्काल ४ यूनिट रक्त का इंतजाम करना मरीज के परिवार के लिए बहुत मुश्किल कार्य था।फिर ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता त्रिलोकी नाथ राय ने मामले को संज्ञान में लेकर संगठन के वरिष्ठ संरक्षक एवं ब्लड डोनेशन प्रभारी संजय राय से वार्तालाप कर तत्काल ४ यूनिट ब्लड की व्यवस्था कराई गई।

मरीज के परिवार वालों से मुसीबत में खड़ा होकर सहयोग करने हेतु संगठन के सभी पदाधिकारियो का हार्दिक आभार जताया।परिवार के मुखिया रविशंकर राय ने संगठन का आभार जताते हुए जानकारी दिया कि समय ब्लड मिल जाने से जल्दी ही ऑपरेशन करा लिया जायेगा। जिससे मरीज को राहत मिल सकेगी।आज मरीज से मिलने और ब्लड डोनेट करवाने हेतु संगठन के वरिष्ठ संरक्षक एवं ब्लड डोनेशन प्रभारी संजय राय के साथ ब्लड डोनर रत्नेश सिंह, अजय श्रीवास्तव, साकेत सिंह, संदीप प्रधान, वशिष्ठ तिवारी मौजूद रहें।

