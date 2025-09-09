प्रान्तीय अध्यक्ष का व्यापारियों ने किया स्वागत

इटावा। प्रान्तीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल के इटावा पहुॅचने पर शनिवार को व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। प्रान्तीय कार्य समिति की बैठक नगर के एक पैलेस पर सम्पन्न हुई।बैठक में बोलते हुए प्रान्तीय अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कहा की रासायनिक खादों के इस्तेमाल होने के कारण प्राकृतिक रूप से अनेकों केमिकल अनियमितता होने वाली उपज में उत्पन्न हो चुकी है,जिससे खाद पदार्थों के मानक बदल गए हैं तब कृषि उपज से खाद्य पदार्थ बनाने वाला व्यापारी किस प्रकार दोषी हो सकता है।

सर्वेश चौहान प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में मनमाने तरीके से गृहकर बढ़ाया जा रहा है,जिसे रोकने के लिए व्यापार मण्डल एक बड़े आन्दोलन की तैयारी करेगा।आलोक दीक्षित जिला अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार जीएसटी व इनकमटैक्स देने वाले सभी व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर देने चाहिए।बताया गया है कि बैठक में 35 जिलों के व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सभा के अन्त में प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा सर्वेश चौहान,प्रदेश उपाध्यक्ष,आलोक दीक्षित,जिला अध्यक्ष,नगर अध्यक्ष,दिनेश कुमार यादव,जिला कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी,युवा जिलाध्यक्ष रियाज अब्बासी,उघोग मंच अध्यक्ष भारतेन्द्र नाथ भारद्वाज,महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती गुड्डी बाजपेई तथा सभी सम्मानित पदाधिकारी व पूरी टीम का शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।बैठक को कई जनपदों से आये व्यापारी प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक सरिता भदौरिया और प्रतींय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने दीप प्रज्जवलित कर किया।कार्यक्रम में नगरपालिका इटावा की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति गुप्ता ने भी अपने विचार रखें दोनों जन-प्रतिनिधियों का व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रतीक चिन्ह एवं शाल पहना कर सम्मानित किया।