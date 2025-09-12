Friday, September 12, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshAmbedkar Nagarअज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत
MarqueeUttar PradeshAmbedkar Nagar

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
47

जलालपुर, अंबेडकरनगर सम्मनपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। मामले में पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज कर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

बसखारी थाना क्षेत्र के मोतिगरपुर गांव का रहने वाला अभिषेक यादव मंगलवार शाम करीब सात बजे घर से बाइक लेकर किसी कार्य के लिए निकला था। रात करीब दस बजे मलपुरा- सतरही के बीच पहुंचने पर बाइक सवार को पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल को जिला अस्पताल भिजवाया। जहां पर चिकित्सकों ने देखते ही युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही युवक के स्वजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए।

जवान बेटे की मौत से परिजनों का रो_ रोकर बुरा हाल है। बताया जाता है कि बाइक सवार शराब के नशे में था। जिससे वह अनियंत्रित होकर बाइक चला रहा था। पुलिस ने मृतक के पिता त्रिवेणी प्रसाद यादव की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध केस दर्ज किया है। सम्मनपुर प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बातया कि दुर्घटना की सूचना पर पहुंचकर घायल को जिला अस्पताल भिजवाया गया। बाइक सवार की मौत के बाद मामले में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है।

Previous article
कर-करेत्तर व राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में DM सख्त, बिजली विभाग का वेतन रोका
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved