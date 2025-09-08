Monday, September 8, 2025
spot_img
HomeLucknowयूपी में मधुमक्खी पालन को 90 दिनों की मिलेगी फ्री ट्रेनिंग, 40%...
LucknowSliderUttar Pradesh

यूपी में मधुमक्खी पालन को 90 दिनों की मिलेगी फ्री ट्रेनिंग, 40% सब्सिडी भी; 16 सितंबर तक करें आवेदन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
75

उत्तर प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दे रही है। सहारनपुर बस्ती और प्रयागराज में 90 दिनों का प्रशिक्षण होगा जिसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन पर 40% तक अनुदान भी दे रही है। कम से कम 8वीं पास लोग प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लखनऊ। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग निश्शुल्क प्रशिक्षण देने जा रहा है। सहारनपुर, बस्ती और प्रयागराज में 90 दिन का यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों से 16 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं।

उद्यान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों की आय में वृद्धि हेतु कृषि के साथ ऐसे अनुपूरक व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनमें कम भूमि और कम पूंजी की आवश्यकता होती है।

मधुमक्खी पालन को अपनाकर किसान कम समय और कम लागत में अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन हेतु 40 प्रतिशत अनुदान भी प्रदान कर रही है। अब विभाग द्वारा 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक यह निश्शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा।

निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डा. भानु प्रकाश राम ने बताया कि प्रशिक्षण में सभी वर्ग के पुरुष-महिला अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इसके लिए कम से कम कक्षा आठ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अभ्यर्थियों को संयुक्त निदेशक औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर/बस्ती या अधीक्षक राजकीय उद्यान प्रयागराज कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ दो सभ्रांत व्यक्तियों या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक है।

Previous article
किसने बनाई भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग? तैयार होने में खर्च हुए ₹4230 करोड़
Next article
Agra Flood Alert: और बढ़ेगा यमुना का जलस्तर, गोकुल बैराज से छोड़ा गया 1.60 लाख क्यूसेक पानी
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved