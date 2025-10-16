Friday, October 17, 2025
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत जलालपुर में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम

जलालपुर अम्बेडकरनगर महिला शसक्तीकरण कार्यक्रम के तहत जलालपुर कोतवाली पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। सड़क से लेकर स्कूल तक जहां छात्राओं वही गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला पहुंच घरेलू महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है।इसी कड़ी में रविवार को कोतवाली जलालपुर की उपनिरीक्षक ममता यादव के नेतृत्व में जी जीआईसी इंटर कॉलेज जलालपुर व गौरा कमाल गांव में चौपाल लगाई गई। उपनिरीक्षक ममता यादव ने उपस्थित महिलाओं को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। वर्तमान समय में रात दिन महिलाएं बगैर डर के कही आ जा सकती हैं।

उन्होंने बताया कि किसी बुरे वक्त पर हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 1076, 102, 108 पर निःशुल्क फोन कर मदद मांगी जा सकती है।उक्त नंबरों पर फोन कर मदद ली जा सकती है। फोन करने के 15 से 20 मिनट बाद पुलिस पहुंच जाएगी। वर्तमान समय में साइबर अपराधी सक्रिय है।कभी सीबीआई,तो कभी पुलिस,तो कभी बैंक अथवा राशन गैस अधिकारी बन फोन करेंगे।इनके झांसे में कभी नहीं आना है।कभी कोई ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करना है अन्यथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।यदि ऐसी साइबर से संबंधित घटना घट जाती है तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दे जिससे आपको नुकसान से बचाया जा सके।इस अवसर पर महिला सिपाही शगुफ्ता व सुभाष व महेन्द्र भी मौजूद रहे।

