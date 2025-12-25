अटल जी की प्रतिमा हमें उनकी याद दिलाएगी व इस पथ से हमें प्रेरणा मिलेगी- स्वतंत्र देव सिंह

इटावा। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा का अनावरण एवं अटल पथ का लोकार्पण बुधवार को मंत्री जल शक्ति विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन,बाढ़ नियंत्रण,परती भूमि विकास,लघु सिंचाई,नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,उ.प्र.स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा किया गया।उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अटल जी की प्रतिमा हमें उनकी याद दिलाएगी एवं इस पथ से हमें प्रेरणा मिलेगी।उन्होंने कहा कि अटल जी का सिर्फ नाम ही अटल नहीं बल्कि उनके विचार भी अटल थे।अटल जी ने ग्राम सड़क योजना जैसे अनेक कार्य किए। देश के गौरव अटल जी युद्ध के मैदान में स्वयं अकेले डटे रहे।अटल जी देश की अनमोल धरोहर हैं।

अटल जी बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उनके पांच मूलमंत्र थे।उन्होंने कहा कि अटल जी आज इस मिट्टी व देश की आत्मा में बसते हैं एवं वह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी वाणी में कविता थी।उन्होंने कहा कि यह केवल सड़क नहीं बल्कि ये वह मार्ग है जो हमें सुशासन,सम्मान के पथ पर ले जाएगा।उन्होंने कहा कि अटल जी ने कहा था कि अंधेरा घना है लेकिन सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, उन्होंने कमल खिलाया और अपनी सरकार बनाई।उन्होंने अटल जी के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर,सीने में आग हो और पैर में चप्पल।राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा,धर्मवीर प्रजापति ने अपने उद्बोधन में कहा कि अटल बिहारी बाजपेई जी एक खुले सर्वोपरि विचार के व्यक्ति थे,उन्होंने जो भी कार्य किए देश और समाज के लिए किए।

उन्होंने कहा कि अटल जी ऐसे महापुरुष थे,जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश पर न्योछावर कर दिया।उन्होंने अटल जी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोकतंत्र पहले है सरकार नहीं।सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया ने अटल जी के विचारों को स्मरण करते हुए कहा कि व्यक्ति को सशक्त बनाने का मतलब है राष्ट्र को सशक्त बनाना और शसक्तीकरण सबसे अच्छी तरह से तीव्र आर्थिक विकास के साथ तीव्र सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से किया जाता है। उक्त अवसर पर पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया,जिलाध्यक्ष बी0जे0पी0अन्नू गुप्ता,जिला प्रभारी कमलावती,पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया, जनप्रतिनिधिगण,जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।