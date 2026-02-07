Saturday, February 7, 2026
गौसिया मस्जिद में नमाज से रोकने का आरोप, ग्रामीणों ने अधिवक्ताओं संग एसपी से की शिकायत

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
1963 से स्थापित मस्जिद में अराजक तत्वों द्वारा बाधा डालने का आरोप

रमजान से पहले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की हुई मांग

फतेहपुर। हुसैनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मवई गांव स्थित गौसिया मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने का मामला सामने आया है। इस मामले में कई अधिवक्ताओं व ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मस्जिद में नमाज अदा करने में बाधा डाले जाने की शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं में अधिवक्ता मोइनुद्दीन, जफर, मोहम्मद आसिफ, यासीन, नवाब सहित अन्य ग्रामीण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गौसिया मस्जिद सन 1963 से स्थापित है और बुजुर्गों के समय से लगातार यहां नमाज अदा की जा रही है और मस्जिद वक्फ बोर्ड में भी पंजीकृत है।

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कुछ अराजक तत्व लगातार मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे गांव की अमन-शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचने की आशंका है। अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र में बताया कि एक व्यक्ति, जिस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, वह अपने अज्ञात साथियों के साथ आकर मस्जिद में नमाज न पढ़ने का दबाव बनाता है।

ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि हाल ही में गांव में एक मजार तोड़ने की घटना में भी उसी व्यक्ति की भूमिका सामने आई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया आदि पर वायरल होने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी। शिकायतकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि वे मस्जिद में पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा करते हैं, न तो किसी प्रकार का माइक प्रयोग किया जाता है और न ही कोई शोर-शराबा किया जाता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रमजान का पवित्र महीना नजदीक है, ऐसे में नमाज पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी। इसे देखते हुए उन्होंने पुलिस से मस्जिद में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और अमन-चैन बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

