लखनऊ से आजमगढ़ जा रहे एडीजे की कार अवारा कुत्ते से टकराई,बाल बाल बचे

थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा टल गया जहां लखनऊ से आजमगढ़ जा रहे एडीजे की कार आवारा कुत्ते से टकरा गई।हादसे में कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची और विधिक कार्रवाई करने में जुट गई।एडीजे अजय श्रीवास्तव लखनऊ से आजमगढ़ ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे थे।

बाजार शुकुल थाना क्षेत्र स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 72.5 पर सोमवार की सुबह तेज रफ्तार होंडा सिटी कार आवारा कुत्ते से टकरा गई। हादसे में कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई।कार को प्रयागराज के रहने वाले अजय श्रीवास्तव पुत्र सीपी श्रीवास्तव निवासी 1/ 233 एमआईजी कॉलोनी झूसी प्रयागराज चला रहे थे।अजय श्रीवास्तव एमपी एमएलए कोर्ट में अपर जिला जज है।

जिनका ट्रांसफर आजमगढ़ हो गया था। सोमवार की सुबह 10 बजे उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करना था और वह ड्यूटी ज्वाइन करने लखनऊ से आजमगढ़ जा रहे थे।जहां यह हादसा हुआ।मौके पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सेफ्टी टीम पहुंची जिसके बाद कार्रवाई में जुट गई।