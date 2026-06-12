दिवालिया JP Associates खरीदने वाले अदाणी का बड़ा दांव, ₹765.25 करोड़ देकर इस कंपनी में खरीद ली 100% हिस्सेदारी

अदाणी एंटरप्राइजेज की जॉइंट वेंचर कंपनी अदाणीकॉनेक्स ने मधुवंती बिल्ड एस्टेट लिमिटेड की 100% इक्विटी 765.25 करोड़ रुपये में अधिग्रहित की है। यह अधिग्रहण अदाणी ग्रुप को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने और भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन व लाइसेंस हासिल करने में मदद करेगा।

दिवालिया जेपी एसोसिएट्स (JP Associates) को खरीदने वाले अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी ने एक बार फिर से बड़ा दांव चला है। अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Limited) ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई आधिकारिक जानकारी में बताया है कि उसकी जॉइंट वेंचर कंपनी, अदाणीकॉनेक्स प्राइवेट लिमिटेड (AdaniConneX – ACX) ने मधुवंती बिल्ड एस्टेट लिमिटेड (MBEL) की 100% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है।

गौतम अदाणी की AdaniConneX ने मधुवंती बिल्ड एस्टेट लिमिटेड का पूरी तरह से अधिग्रहण किया। अदाणी ग्रुप लगातार कंपनियों को खरीदकर अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करता जा रहा है।

765.25 करोड़ रुपये में हुआ सौदा

765.25 करोड़ रुपये की बड़ी डील अदाणी एंटरप्राइजेज द्वारा स्टॉक एक्सचेंज (BSE और NSE) को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, यह अधिग्रहण 765.25 करोड़ रुपये के नकद प्रतिफल (Cash Consideration) के आधार पर किया गया है। यह सौदा ‘आर्म्स लेंथ’ (Arms’ length) आधार पर पूरा किया गया है। बता दें कि मधुवंती बिल्ड एस्टेट लिमिटेड को अदाणी इंफ्रा (इंडिया) लिमिटेड से खरीदा गया है। टारगेट एंटिटी को कंपनी के प्रमोटर/प्रमोटर ग्रुप द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया जाता है।

MBEL ने अभी नहीं शुरू किया है परिचालन

मधुवंती बिल्ड एस्टेट लिमिटेड (MBEL) मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गतिविधियों से जुड़ी कंपनी है। हालांकि, इस कंपनी ने अभी तक अपना व्यावसायिक परिचालन (Commercial Operations) शुरू नहीं किया है और इसका टर्नओवर फिलहाल शून्य है। लेकिन, इस सौदे की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि MBEL के पास एक बड़ा लैंड पार्सल (जमीन का हिस्सा) और इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियां शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण लाइसेंस मौजूद हैं।

अदाणीकॉनेक्स के लिए यह अधिग्रहण एक ‘हेड स्टार्ट’ की तरह काम करेगा, जिससे कंपनी को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कंपनी का बैकग्राउंड मधुवंती बिल्ड एस्टेट लिमिटेड (MBEL) का पंजीकरण 11 नवंबर, 2019 को अहमदाबाद (गुजरात) में हुआ था। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10,000 रुपये और चुकता शेयर पूंजी भी 10,000 रुपये है। इस अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य भविष्य में नई इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं स्थापित करना है।

अदाणी एंटरप्राइजेज ने स्पष्ट किया है कि यह अधिग्रहण सेबी (SEBI) के नियमों के तहत किया गया है और इसके लिए किसी भी सरकारी या नियामक मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है।

कैसे होगा अदाणी ग्रुप में फायदा?

AEL का ₹765.25 करोड़ में ‘मधुवंती बिल्ड एस्टेट’ का अधिग्रहण, कंपनियों को आपस में जोड़ने (इंटीग्रेशन) का एक बेहतरीन उदाहरण है। 100% मालिकाना हक हासिल करके, AEL माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स से जुड़ी दिक्कतों को खत्म करती है और टारगेट कंपनी के लैंड बैंक या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर पूरा कंट्रोल पा लेती है। यह ग्रुप की उस बड़ी रणनीति के अनुरूप है, जिसके तहत वे बड़े पैमाने पर कैपिटल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी सब्सिडियरी कंपनियां बनाए रखते हैं जो भले ही छोटी हों, लेकिन जिन पर उनका पूरा कंट्रोल हो।