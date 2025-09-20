तम्बाकू की रोकथाम व उपभोग पर जागरूकता को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला

शासन के निर्देश पर जनपद के मुख्यालय स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय गौरीगंज में बी एस ए के मार्गदर्शन में शुक्रवार को 11:00 बजे तंबाकू नशा मुक्ति अभियान व उपभोग पर जागरूकता के उद्देश्य के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जनपद के एस आर जी, ए आर पी सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर श्रीराज शास्त्री ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत स्कूल में नशा मुक्ति संकेत लगाना चाहिए ।इसके साथ ही विद्यालय के अंदर और बाहर पोस्टर लगाने व वाल पेंटिंग भी कंपोजिट ग्रांट से कराने की जानकारी दी गई। लोगों को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत रैलियां ,स्लोगन/कविता लेखन व नुक्कड़ नाटक विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक के माध्यम से नोडल आरआरपी के निर्देशन में किया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान की अंतर्गत विद्यालयों के आसपास 100 मीटर की परिधि तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकती है जो सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत दंडनीय है।

तंबाकू खाने से गले का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं वही सिगरेट पीने से सेकंड हैंड व थर्ड हैंड के बारे में जानकारी भी बताई गई।जहां पर सेकंड हैंड का मतलब धूम्रपान कर रहे व्यक्ति के संपर्क में आने वाले अथवा अगल-बगल में बैठे व्यक्ति से है जिसका प्रभाव 24 घंटे तक रहता है ।वही थर्ड हैंड का मतलब गर्भवती महिलाओं को इससे दूर रखना है । धुएं के संपर्क में आने से गर्भ में पल रहे बच्चों में विभिन्न तरह के शारीरिक रोग व विकलांगता हो सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में तंबाकू रोकथाम प्रभारी द्वारा उपस्थित सभी लोगों को धूम्रपान निरोधक व जागरूक करने के उद्देश्य से शपथ दिलाई गई।

इस अवसर पर एआरपी अरविंद पांडेय ,एआरपी हरिकेश यादव, एआरपी प्रमोद तिवारी, अमरीष, विवेक , सुधीर अग्रहरि सुधा,अंकिता, अमिता, एस आर जी राकेश मिश्रा,अनिल मिश्रा एस आर जी, विनय पांडेय,भानु प्रकाश,राजेंद्र,चंद्र केश बहादुर तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।