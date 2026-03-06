होली के दिन विवाद में चली गोली, महिला गंभीर रूप से घायल

दामाद-पत्नी के झगड़े में हस्तक्षेप के दौरान फायरिंग, घायल महिला कानपुर रेफर

फतेहपुर। जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के शिकरी गांव में गुरुवार को होली के दिन विवाद के दौरान चली गोली से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने घायल महिला को पहले अमौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

जानकारी के अनुसार गांव निवासी लालजी कोरी की बेटी रोशनी और उसके पति गजेंद्र के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। आरोप है कि गजेंद्र अपनी पत्नी रोशनी की पिटाई कर रहा था। इसी दौरान गांव का ही 35 वर्षीय सोनू उर्फ भीम यादव पुत्र हरीलाल नशे की हालत में वहां पहुंच गया और उसने इस विवाद में हस्तक्षेप करते हुए महिला की पिटाई का विरोध किया। बताया जाता है कि गजेंद्र ने सोनू से वहां से चले जाने को कहा, जिस पर वह उत्तेजित हो गया और तमंचे से गोली चला दी।

गोली गजेंद्र को नहीं लगी, बल्कि उसके पीछे खड़ी उसकी सास सिया दुलारी के गाल और कनपटी के बीच जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद ग्रामीणों ने सोनू उर्फ भीम यादव को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वह दरवाजा तोड़कर वहां से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।