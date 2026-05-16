Saturday, May 16, 2026
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ग्रीन चौपाल में हरियाली बढ़ाने का लिया गया संकल्प

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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हजपुरा, अम्बेडकरनगर सम्मनपुर क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को “ग्रीन चौपाल” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं अधिक से अधिक पौधरोपण करने पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर भाग लेते हुए अपने घरों के आसपास पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। सम्मनपुर, बारियावन, रामनगर नरसिंहपुर, सहनेमऊ, सिकंदरपुर, हजपुरा, कजपुरा, कटघरमूसा, दाउदपुर, सलाहुद्दीनपुर एवं सुलेमपुर समेत सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित चौपाल में लोगों को हरियाली के महत्व के प्रति जागरूक किया गया।

बारियावन में ग्राम पंचायत अधिकारी दीप चरण शुक्ल ने कहा कि प्रत्येक परिवार को अपने घर के आसपास कम से कम पांच पौधे अवश्य लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के साथ-साथ उनकी नियमित देखभाल और सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। वहीं रामनगर नरसिंहपुर में ग्राम प्रधान सुमन सिंह ने कहा कि पेड़-पौधे मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सभी लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए तथा उनकी सुरक्षा अपने परिवार की तरह करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पेड़-पौधों से ही हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा हरियाली बढ़ाने का संकल्प दोहराया।

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