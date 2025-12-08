बरेली कॉलेज गेट के सामने रुई की दुकान में लगी भीषण आग, पड़ोस मे स्टेसनरी का खोका भी जलकर हुआ खाक, हुआ लाखों का नुकसान

बरेली। रविवार सुबह अचानक बरेली कॉलेज के सामने कालीबाडी रोड स्थित रुई की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही देर में लपटें इतनी तेज हो गईं कि बगल में लगे नीटू की किताबों वाले खोखे को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते दोनों दुकानों का पूरा सामान जलकर राख हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते ही स्थानीय लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर बुझाने की कोशिश की, लेकिन रुई होने के कारण लपटें और भड़कती चली गईं। हालात बिगड़ते देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी।

सूचना मिलते ही एफएसओ संजीव यादव के नेतृत्व में दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एफएसओ यादव ने बताया कि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है और इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि रुई होने के कारण आग तेजी से फैली, जिससे दोनों दुकानों में भारी नुकसान हुआ।

घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन दुकानदारों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग संयुक्त रूप से घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं।