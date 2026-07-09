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कांग्रेस के नवनियुक्त उत्तर प्रदेश प्रभारी के अलीगढ़ आगमन पर विवेक बंसल के नेतृत्व में भव्य स्वागत।

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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अलीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज अलीगढ़ पहुंचे थे। उनके साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह-प्रभारी तौकीर आलम भी मौजूद रहे। अलीगढ़ की सीमा में प्रवेश करते ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह और महानगर अध्यक्ष नवेद खान के नेतृत्व में जी.टी. रोड स्थित फल मंडी के आगे सैकड़ों कांग्रेसजनों ने ढोल-नगाड़ों और गगनभेदी नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया।

एएमयू के कार्यक्रम के समापन के पश्चात जब उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सह-प्रभारी तौकीर आलम पूर्व विधायक विवेक बंसल के मैरिस रोड स्थित निवास स्थान ‘अयोध्या कुटी’ पहुंचे, तो वहां का माहौल पूरी तरह कांग्रेसमय हो गया। विवेक बंसल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दोनों शीर्ष नेताओं को 51 किलो की विशाल माला पहनाई और पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया।

इस अवसर पर नवनियुक्त प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का यह उत्साह साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। हम सब मिलकर जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करेंगे। स्वागतकर्ता पूर्व विधायक विवेक बंसल ने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस एक नई ऊंचाई छुएगी और आगामी चुनौतियों के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं।

ये प्रमुख कांग्रेसजन रहे उपस्थित:

इस ऐतिहासिक स्वागत समारोह में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष नवेद खान, अतरौली नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन साजिदा बेगम, सुमन गौतम, रेखा शर्मा, पूर्व अध्यक्ष परवेज़ अहमद, पूर्व अध्यक्ष सलाउद्दीन वसी, कासगंज के पूर्व अध्यक्ष अदनान खान शामिल हुए।

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