सीडीओ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ओटीडी सेल व आसुस सर्वेक्षण और पीएलएफएस सर्वेक्षण की बैठक सपन्न

Priyanka Sharma
महोबा। मुख्य विकास अधिकारी बलराम कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय ओटीडी सेल व आसुस सर्वेक्षण और पीएलएफएस सर्वेक्षण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर बनाए जाने को लेकर समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सर्वेक्षण कर्ताओं को गुणवत्ता में कोई भी त्रुटि व कमी के बिना आंकड़े एकत्रित किए जाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने प्राथमिक क्षेत्र के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए द्वितीय व तृतीय क्षेत्र में वृद्धि करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों और आम जनमानस से वर्तमान समय में कराई जा रहे सर्वेक्षण में वांछित सूचना सर्वेक्षणकर्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए बात कही। मुख्य विकास अधिकारी ने सर्वेक्षण कर्ताओं को निर्देश दिए गए की आंकड़ों की गुणवत्ता में कोई भी कमी ना रह जाए तथा आंकड़े गुणवत्तापूर्ण एकत्रित किए जाएं।

बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर सरकार सक्रिय है और हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें विभागों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट आवंटन और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, ताकि कृषि, ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर इस लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ा जा सके। बैठक में संबन्धित विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

