Monday, December 15, 2025
spot_img
क्रिकेट मैच में विवाद ने पकड़ा हिंसक रूप, दबंगों ने बल्ले से पीटा, देसी रिवॉल्वर लहराकर दी जान से मारने की धमकी

लखनऊ में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हुई झड़प में खूनी संघर्ष।

नशे में धुत युवकों ने की मारपीट, हथियार लहराकर दी जान से मारने की धमकी।

दुबग्गा लखनऊ उत्तर प्रदेश: लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट में हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बजरंग आस्था क्रिकेट टूर्नामेंट में बरावन कला (चैम्पियन एलेवन) और सैथा क्रिकेट टीम के बीच मैच चल रहा था, जिसके दौरान हुई बहस मारपीट में बदल गई। शिकायतकर्ता शिवम साहू ने आरोप लगाया है कि इस घटना में उन्हें और उनके छोटे भाई कार्तिक को बल्ले से पीटा गया और देसी रिवॉल्वर लहराकर जान से मारने की धमकी दी गई।

एफआईआर के अनुसार, मौरा नाले पर आयोजित टूर्नामेंट में मैच के दौरान किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। इसी बीच, दर्शक के तौर पर मौजूद हिमांशू यादव नामक युवक शराब के नशे में आकर बीच-बचाव करने लगा, जिसे शिवम साहू ने दूर जाने को कहा। इसके बाद, हिमांशू के साथ खड़े रोहित यादव, निवासी उमराव खेड़ा ने फोन कर विशाल यादव और कुछ अन्य लड़कों को मौके पर बुला लिया। इन युवकों ने आते ही हाथापाई और गाली-गलौज शुरू कर दी। शिकायतकर्ता शिवम साहू का कहना है कि अन्य लड़कों ने उन्हें पकड़कर खड़ा किया, जिसके बाद रोहित और विशाल ने उनके और उनके भाई कार्तिक की पीठ पर बल्ले से हमला किया। मारपीट के बाद आरोपी उनका बल्ला लेकर भाग गए।

कुछ देर बाद, तीन-चार मोटरसाइकिल पर सवार होकर सात-आठ लड़के फिर से मौके पर पहुँचे और दूर से ही देसी रिवॉल्वर हवा में लहराकर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पीड़ित शिवम साहू की तहरीर के आधार पर दुबग्गा पुलिस ने रोहित यादव, विशाल यादव और कुछ अज्ञात लड़कों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत लोक सेवक को झूठी जानकारी देने (धारा 191(2)), हत्या का प्रयास करने (धारा 303(2)), हमला करने, धमकी देने और अपराध को बढ़ावा देने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुबग्गा थाने के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार वर्मा मामले की जाँच कर रहे हैं।

