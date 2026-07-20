सड़क सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम में 500 छात्र-छात्राओं ने ली सड़क सुरक्षा की शपथ

फतेहपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पीआईयू कानपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज यादव के निर्देशानुसार तथा त्रिवेणी संगम हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश भारद्वाज के मार्गदर्शन में शनिवार को पीएम श्री कम्पोजिट विद्यालय कटोंघन, खागा में सड़क सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 500 छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ सीएसआर प्रबंधक फिरोज़ खान ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए यातायात नियमों के पालन, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन, नशे की हालत में वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा सुरक्षित ढंग से सड़क पार करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यदि सभी लोग यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करें, तो सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

विद्यालय के प्रधानाचार्य हजारी प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों में प्रारंभिक अवस्था से ही सड़क सुरक्षा के संस्कार विकसित किए जाएँ, तो वे भविष्य में स्वयं जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के समापन पर सभी छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई तथा “सड़क सुरक्षा अपनाएँ, जीवन बचाएँ” का संदेश देकर जागरूकता फैलाने का संकल्प दिलाया गया।