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दारुल उलूम शाह हातिम हलीम एजुकेशनल सोसायटी के मकतब में 12 साल के अबूजर बने हाफिज

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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हातिम सराय में दारुल उलूम शाह हातिम एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मकतब में 12 साल के अबूजर ने हिफ्ज मुकम्मल किया इस अवसर पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें हाफिज अबूजर और उनके उस्ताद को सम्मानित किया गया प्रोग्राम की सदारत हाजी रागिब ने की प्रोग्राम का आगाज हाफिज अबूजर की तिलावत ए कुरान से हुआ और नात शरीफ कारी नोमन ने पड़ी निजामत हकीम सुभान ने कुरान की अहमियत पर मौलाना आरिफ नदवी ने रोशनी डाली हाफिज की फजीलत पर कारी तौफीक ने अपना ख्याल रखा समिति के सेक्रेटरी हकीम सुभान ने बताया कि 30 सालों से मस्जिद में यह मकतब अपनी खिदमत दे रहा है और कमेटी के कामों पर रोशनी डाली उन्होंने कहा कुरान हमें बुराइयों से रोकता है और दहेज एक लानत है इसलिए कुरान की तालीम को आम करना चाहिए और दहेज से बचना चाहिए मस्जिद के खजांची तहसीन साहब ने इनमात तक्सीम कीये आए हुए सभी मेहमानों का और कमेटी के पदाधिकारी का आखिर में हकीम सुभान ने शुक्रिया अदा किया और करी फुरकान साहब की दुआ पर प्रोग्राम मुल्क के अंदर अमन चैन और सुकून की दुआ के साथ खत्म हुआ इस प्रोग्राम में हबीब सैफी मोहम्मद बिलाल मोहम्मद अजीम मोहम्मद कादिर मोहम्मद साजिद और रहमान मोहम्मद रफी सभासद पति मोहम्मद आसिफ मोहम्मद फैज मोहम्मद अजीम शमशाद मतलुब अब्दुल्ला नासिर आदि लोग मौजूद रहे अबूजर के हाफिज बनने से मोहल्ले में और मकतब में खुशी की लहर है।

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