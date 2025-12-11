11 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा

इटावा। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर बुधवार को नासवी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरशाद अहमद के नेतृत्व में प्रधान मंत्री को सम्वोधित 11सूत्री माँग पत्र में रेहड़ी पटरी बाले स्ट्रीट बेंडर्स के मानव अधिकारों के संरक्षण की माँग की।ज्ञापन में मांग की गई कि इटावा सहित सम्पूर्ण देश में पथ विक्रेता अधिनियम 2014 लागू किया जाए,प्रति पांच बर्ष में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया जाए, नगरपालिका,नगर पंचायत में विक्रय सिमितियों का गठन किया जाए तथा इन सिमितियों में चालीस प्रतिशत स्ट्रीट वेंडर्स की भागीदारी हो तथा इनकी हर तीन माह में मीटिंग हो,पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स के पहचान पत्र और प्रमाण पत्र भी निर्गत किए जाएं,साथ ही महिलाओं के लिए अलग पिंक वेडिंग जोन भी बनाये जाएं,पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को उनके स्थान से बेदखल न किया जाए,इटावा शहर सहित भरथना,जसवंतनगर आदि में खाली पड़ी सरकारी जमीनों,ओवरब्रिज आदि के नीचे,पंजीकृत वेंडर्स को स्थान आवंटित किए जाएं,पथ विक्रेता जीविका संरक्षण अधिनियम के माध्यम से पर विक्रेताओं को सम्मान सहित रोजगार उपलब्ध कराया जाए।इस अवसर पर व्यापार मंडल इटावा के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित,जिला कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी,देव गुप्ता,धर्मेन्द्र यादव, अजीत कुमार,गौरव मिश्रा,सोनू जैन, रामसेवक वर्मा,जगतगुरु शर्मा,विशू श्रीवास्तव,दयाशंकर शंखबार,अंकित यादव,अमन कुमार,सिद्धार्थ वर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे