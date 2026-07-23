Eternal Share Price: जोमैटो के शेयर देंगे 75% तक रिटर्न, Q1 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज ने दिए बड़े टारगेट

कमजोर बाजार के बावजूद जोमैटो की पैरेंट कंपनी Eternal के शेयर 3% बढ़कर निफ्टी50 के टॉप गेनर बने, ब्रोकरेज फर्मों ने तिमाही नतीजों के बाद पॉजिटिव नजरिया जताया है।

23 जुलाई को शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है लेकिन मार्केट की इस कमजोरी में जोमैटो की पैरेट कंपनी इटरनल के शेयर (Eternal Shares) बढ़त पर ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी50 के टॉप गेनर शेयर बन गए हैं। Eternal Ltd के शेयर 3 प्रतिशत चढ़कर 293 रुपये पर पहुंच गए। शेयरों में यह तेजी कंपनी के जून तिमाही के नतीजों के बाद आई है, जिसे लेकर ब्रोकरेज फर्म ने अपना पॉजिटिव नजरिया जाहिर किया है।

ब्रोकरेज हाउसेज ने ज़ोमैटो के उम्मीद से कम तिमाही मुनाफ़े पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय, उन्होंने फ़ूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स बिज़नेस में कंपनी के मज़बूत कामकाज, ब्लिंकिट की मुनाफ़ा कमाने की क्षमता में सुधार और मैनेजमेंट के इस भरोसे पर ज़ोर दिया कि कॉम्पिटिशन का दबाव अभी भी काबू में है।

Eternal पर ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस