उत्पादन बढ़ेगा तभी आप की आय बढ़ेगी- सरिता भदौरिया

खेती हमें वैज्ञानिक तरीके से ही करनी चाहिए- ज़िलाधिकारी

इटावा। कृषि सूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन विधायक सदर श्रीमती सरिता भदौरिया एवं जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में किया गया।विधायक श्रीमती भदौरिया ने सर्वप्रथम अपने उद्बोधन में कहा कि आपका उत्पादन बढ़ेगा तभी आप की आय बढ़ेगी एवं आय तभी बढ़ेगी जब वैज्ञानिकों के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे।उन्होंने कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है,सभी आत्मनिर्भर बनें।

विधायक द्वारा किसानों को सरसों के बीज वितरित किए गए साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बीज शोधन उपरोक्त दवाओं से अवश्य किया जाए।जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह रबी की फसल का समय है,तिलहन व आलू की खेती अधिकांश किसान भाइयों द्वारा की जाती है।उन्होंने बताया कि खेती हमें वैज्ञानिक तरीके से ही करनी चाहिए एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करना है,जिससे खेती को हानि पहुंचे।उन्होंने कहा कि डी0ए0पी0पर्याप्त मात्रा में समितियों पर उपलब्ध है,सभी वहां से ले सकते है एवं खाद्य की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि रासायनिक दवाओं का प्रयोग वैज्ञानिक के बताए हुए तरीके से ही करें।उक्त अवसर पर जनप्रतिनिधिगण,उप कृषि निदेशक आर.एन.सिंह,जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

