ग्राम सतोह धमसेनी खेड़ा में महिला मिशन शक्ति टीम ने कार्यक्रम में जागरूक किया

उरई(जालौन)। पुलिस अधीक्षक डा दुर्गेश कुमार के दिशा निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान हेतु मिशन शक्ति फेज 05 के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज कुमार पांडेय के नेतृत्व में मिशन शक्ति/एंटी रोमियो टीम प्रभारी एट थाने के एसएसआई मोहित कुमार यादव व महिला मिशन शक्ति टीम के साथ ग्राम खेड़ाकला व ग्राम सतोह और ग्राम धमसेनी थाना एट में जाकर महिलाओं एवम बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर जैसे वूमेन पावर लाइन 1090 महिला हेल्पलाइन 181 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन 1076, एंबुलेंस सेवा 108 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, साइबर हेल्प लाइन 1930 व पुलिस सहायता 112 आदि नंबरों व सभी सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर अवगत कराया गया है टीम प्रभारी एसएसआई मोहित कुमार यादव ने कहा कि अगर किसी महिला की कोई समस्या है तो वह कभी भी थाने आकर बता सकती है पुलिस निश्चित रूप से महिलाओं की समस्याओं के निराकरण कराया जावेगा उन्होंने कहा को बालिकाओं को यदि कोई समस्या है या कोई परेशानी है तो वह पुलिस बताए अगर पुलिस को बताने में कोई परेशानी है तो इन हेल्प नंबरों पर कॉल कर अपनी समस्या बता सकती है सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिये कृत संकल्पित है इस अवसर पर तमाम महिलाएं गांववासी मौजूद रहे ।