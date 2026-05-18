ہندوستان میں خواتین بطور تبدیلی کی ایجنٹ: ایک سماجیاتی جائزہ

پروفیسر عذرا عابدی
صدر، شعبۂ سماجیات
جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، بھارت
ہندوستانی سماج میں خواتین کا کردار محض خاندان اور گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں رہا بلکہ انہوں نے سماجی، تعلیمی، سیاسی اور ثقافتی تبدیلیوں میں ہمیشہ ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج جب خواتین کو “تبدیلی کی ایجنٹ” کہا جاتا ہے تو یہ صرف ایک جذباتی یا نظریاتی دعویٰ نہیں بلکہ ایک سماجی حقیقت بھی ہے، جسے تنقیدی اور سماجیاتی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں خواتین کس حد تک واقعی تبدیلی کی مؤثر ایجنٹ بن پائی ہیں، اور وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ان کے کردار کو محدود کرتی ہیں؟
ایک سماجیاتی حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانی خواتین کو ایک یکساں گروہ کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ ذات، طبقہ، مذہب، زبان، علاقہ، تعلیم اور معاشی حیثیت کے فرق کے باعث خواتین کے تجربات اور مواقع بھی مختلف ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں کی عورت کے مسائل شہری تعلیم یافتہ عورت سے مختلف ہیں، جبکہ اقلیتی برادریوں، خصوصاً مسلم خواتین، دلت خواتین اور قبائلی خواتین کو اکثر کئی سطحوں پر محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سماجیات میں اس صورت حال کو بین الجہتی محرومی (intersectionality) کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، جہاں جنس کے ساتھ طبقہ، مذہب اور سماجی حیثیت مل کر عدم مساوات کو مزید گہرا کر دیتے ہیں۔
تعلیم کسی بھی سماجی تبدیلی کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، اور خواتین کی ترقی میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں ہندوستان میں خواتین کی تعلیم کے میدان میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ آج لڑکیاں نہ صرف اسکول اور کالج تک پہنچ رہی ہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم، تحقیق، سائنس، طب، قانون، انتظامیہ اور میڈیا جیسے شعبوں میں بھی اپنی موجودگی مضبوط بنا رہی ہیں۔ تاہم یہ تصویر مکمل طور پر یکساں نہیں۔ دیہی علاقوں، پسماندہ طبقات اور معاشی طور پر کمزور خاندانوں میں اب بھی کئی لڑکیاں غربت، کم عمری کی شادی، سماجی دباؤ اور صنفی امتیاز کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں۔
یہاں حکومتِ ہند کی بعض حالیہ کوششیں قابلِ ذکر ہیں۔ ” بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ “مہم نے لڑکیوں کی تعلیم اور صنفی برابری کے بارے میں سماجی شعور پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح قومی تعلیمی پالیسی(NEP) نے تعلیم میں صنفی شمولیت، مساوی رسائی اور ہنر مندی پر زور دیا ہے۔ مختلف اسکالرشپس، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز، ڈیجیٹل تعلیم اور خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے لیے حکومتی اقدامات نے نئی راہیں کھولی ہیں۔ تاہم ایک سماجیاتی تجزیہ یہ بھی بتاتا ہے کہ صرف پالیسیوں کا اعلان کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے مؤثر نفاذ اور سماجی قبولیت کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے، کیونکہ کئی مرتبہ بہترین منصوبے زمینی سطح پر مطلوبہ نتائج نہیں دے پاتے۔
معاشی خودمختاری خواتین کے بطور تبدیلی کی ایجنٹ کردار کو مضبوط بنانے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ہندوستان میں خواتین کی بڑی تعداد آج تعلیم، صحت، بینکنگ، کاروبار، میڈیا، سیاست، تدریس اور انتظامیہ جیسے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہے۔ حکومتِ ہند نے خواتین کی معاشی شمولیت کو بڑھانے کے لیے خود امدادی گروپس (Self Help Groups)، چھوٹے قرضوں، ہنر مندی کے پروگرامز اور خود روزگاری کی مختلف اسکیموں کو فروغ دیا ہے، جس کے نتیجے میں دیہی خواتین کی ایک بڑی تعداد معاشی سرگرمیوں سے جڑی ہے۔ اس کے باوجود ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ خواتین کی بڑی تعداد غیر رسمی شعبوں میں کم اجرت، غیر محفوظ ماحول اور محدود معاشی اختیارات کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جب خواتین معاشی طور پر خودمختار نہیں ہوتیں تو ان کی فیصلہ سازی کی صلاحیت بھی محدود ہو جاتی ہے۔
سیاسی نمائندگی بھی سماجی تبدیلی کا ایک اہم اشاریہ ہے۔ مقامی سطح پر پنچایتی راج نظام میں خواتین کی شرکت نے مثبت نتائج پیدا کیے ہیں۔ کئی خواتین نے مقامی حکومت میں رہتے ہوئے صحت، صفائی، تعلیم اور فلاحی اقدامات میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ حالیہ برسوں میں” ناریشکتی وندن ادھینیم “جیسے اقدامات نے خواتین کی سیاسی نمائندگی کے مسئلے کو نئی بحث کا موضوع بنایا ہے۔ اگرچہ یہ قدم امید افزا ہیں، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ فیصلہ سازی کے اعلیٰ فورمز پر خواتین کی نمائندگی اب بھی محدود ہے، اور صنفی مساوات کے لیے مزید سنجیدہ اقدامات کی ضرورت باقی ہے۔
اگر ہندوستانی مسلم خواتین کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ایک پیچیدہ مگر امید افزا تصویر سامنے آتی ہے۔ مختلف رپورٹس، خصوصاً سچر کمیٹی رپورٹ نے واضح کیا کہ مسلم خواتین تعلیمی، معاشی اور سماجی میدان میں کئی طرح کی پسماندگی کا سامنا کرتی ہیں۔ مذہبی شناخت، صنفی عدم مساوات اور معاشی کمزوری اکثر ان کے لیے دوہری اور سہ رخی محرومی پیدا کرتی ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں مسلم خواتین کی ایک تعلیم یافتہ اور بااعتماد نسل سامنے آئی ہے، جو تدریس، تحقیق، سول سوسائٹی، قانون، صحافت اور سماجی خدمات کے میدان میں اپنی شناخت قائم کر رہی ہے۔ یہ تبدیلی خاموش ضرور ہے، مگر اس کے اثرات گہرے اور دیرپا ہیں۔
یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ خواتین کی تبدیلی کا کردار صرف رسمی اداروں تک محدود نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر بچوں کی تربیت، تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنا، سماجی اقدار کی منتقلی، صحت و صفائی کا شعور اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینا ایسے عوامل ہیں جنہیں عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہی عمل طویل مدتی سماجی تبدیلی کی بنیاد بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے خواتین کو ایک “خاموش مگر طاقتور” تبدیلی کی ایجنٹ قرار دینا بے جا نہیں ہوگا۔
تاہم ایک نسائی اور تنقیدی سماجیاتی نقطۂ نظر یہ بھی واضح کرتا ہے کہ خواتین کے راستے میں موجود رکاوٹوں کو محض روایت یا قسمت کا نام دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پدر شاہی نظام، صنفی تعصبات، غیر مساوی مواقع، گھریلو تشدد، سماجی نگرانی اور بعض اوقات مذہب و ثقافت کی محدود تعبیرات خواتین کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کے مسائل کو صرف “خواتین کا مسئلہ” سمجھنے کے بجائے انہیں سماجی انصاف، جمہوری مساوات اور قومی ترقی کے تناظر میں دیکھا جائے۔
خوش آئند بات یہ ہے کہ ہندوستان میں خواتین کی ایک بڑی تعداد اب خاموش تماشائی کے بجائے سماجی تبدیلی کی فعال شراکت دار بنتی جا رہی ہے۔ تعلیمی اداروں، عدالتوں، سماجی تحریکوں، میڈیا، ادب، تحقیق اور سول سوسائٹی کے ذریعے خواتین اپنی آواز بلند کر رہی ہیں اور زیادہ مساوی اور حساس سماج کی تعمیر میں کردار ادا کر رہی ہیں۔
اختتامیہ کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں خواتین کا بطور تبدیلی کی ایجنٹ کردار ایک پیچیدہ مگر امید افزا حقیقت ہے۔ اگرچہ چیلنجز اب بھی موجود ہیں، لیکن تعلیم، معاشی خودمختاری، حکومتی اقدامات، سیاسی نمائندگی اور بڑھتے ہوئے سماجی شعور نے خواتین کے کردار کو نئی طاقت دی ہے۔ کسی بھی سماج کی حقیقی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک خواتین کو صرف شریکِ سفر نہیں بلکہ سماجی تبدیلی کی مؤثر رہنما اور فیصلہ ساز قوت کے طور پر تسلیم نہ کیا جائے۔
