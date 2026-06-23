चांदपुर थानाध्यक्ष बने वृंदावन राय की फूलों की वर्षा कर दी गई विदाई

बिंदकी कोतवाली में सम्मान समारोह आयोजित, अधिकारियों व कर्मचारियों ने दी भावभीनी विदाई

बिंदकी/फतेहपुर। बिंदकी कोतवाली में वरिष्ठ उपनिरीक्षक के पद पर तैनात रहे वृंदावन राय के चांदपुर थानाध्यक्ष नियुक्त होने पर सोमवार को कोतवाली परिसर में भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया और भावभीनी विदाई दी। समारोह में उन्हें फूलमालाएं पहनाकर, स्मृति चिन्ह भेंट कर तथा शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

सोमवार सुबह लगभग 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में बिंदकी कोतवाली के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वृंदावन राय के साथ बिताए गए कार्यकाल की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह के दौरान उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गईं तथा उनके कार्यों की प्रशंसा की गई। अपने संबोधन में नव नियुक्त चांदपुर थानाध्यक्ष वृंदावन राय ने कहा कि बिंदकी कोतवाली में तैनाती के दौरान उन्हें अधिकारियों, कर्मचारियों तथा क्षेत्रीय लोगों से जो सम्मान, स्नेह, प्रेम और सहयोग मिला है, उसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएंगे।

उन्होंने कहा कि यहां मिले अनुभव और सहयोग को वह अपने नए दायित्वों के निर्वहन में सदैव याद रखेंगे। वृंदावन राय ने सभी सहकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि टीम भावना और आपसी सहयोग के कारण ही किसी भी पुलिस अधिकारी को अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सहायता मिलती है। उन्होंने सभी से भविष्य में भी इसी प्रकार स्नेह और मार्गदर्शन बनाए रखने की अपेक्षा की। गौरतलब है कि वृंदावन राय बिंदकी कोतवाली में वरिष्ठ उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे।

हाल ही में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर द्वारा उन्हें चांदपुर थाने का प्रभारी निरीक्षक (थानाध्यक्ष) नियुक्त किया गया है। विदाई समारोह में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार मिश्रा, क्राइम इंस्पेक्टर श्याम प्रकाश पांडेय, क्राइम इंस्पेक्टर सुरेश चौहान, उपनिरीक्षक विजय प्रकाश तिवारी, अरविंद सिंह, अमरनाथ मौर्य, नीरज मौर्य, मुख्य आरक्षी (दीवान) युगल पंकज, अखिलेश्वर राय, विजेंद्र सिंह यादव तथा अमित सिंह, पंकज सिंह, शिवकुमार तोमर, राजेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माहौल भावुकता और सम्मान से ओत-प्रोत रहा।