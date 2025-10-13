Viksit Bharat Buildathon 2025: रजिस्ट्रेशन करने की आज लास्ट डेट, यहां से करें डायरेक्ट अप्लाई

विकसित भारत बिल्डाथॉन में रजिस्ट्रेशन करने की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक किसी कारणवश आवेदन नहीं किया है, वे केवल आज यानी 11 अक्टूबर तक ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की रचनात्मकता को विकसित करना है।

शिक्षा मंत्रालय की ओर से विकसित भारत बिल्डाथॉन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे आज यानी 11 अक्टूबर तक ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट vbb.mic.gov.in जाकर विजिट करना होगा। अगर आप स्कूली छात्र हैं और नवाचार व रचनात्मकता में रुचि रखते हैं, तो आप विकसित भारत बिल्डाथॉन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

विकसित भारत बिल्डाथॉन का उद्देश्य

यह प्रोग्राम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से आयोजत कराया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच नवाचार और रचनात्मकता को विकसित करना है। बता दें, इस प्रोग्राम में लगभग 1.3 लाख स्कूलों के लगभग एक करोड़ विद्यार्थियों शामिल हो सकते हैं।

कौन कर सकते हैं आवेदन

इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कक्षा छठीं से बारहवीं के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही स्कूल भी टीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

विकसित भारत बिल्डथॉन थीम

आत्मनिर्भर भारत: इस थीम के तहत उम्मीदवारों को स्वदेशी समाधान और सिस्टम बनाना होगा।

स्वदेशी: इस थीम के तहत उम्मीदवारों को पारंपरिक मौलिक विचारों को विकसित करना होगा।

वोकल फॉर लोकल: स्थानिय उत्पादों को प्रोत्साहित करना।

समृद्धि: समावेशी विकास को अपनाना।

इस दिन होगा प्रोग्राम

विकसित भारत लाइव बिल्डथॉन 13 अक्टूबर, 2025 को आयोजित कराया जाएगा। इसके साथ प्रोग्राम में शामिल होने वाले उम्मीदवार 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद विजेताओं की घोषणा दिसंबर 2025 या जनवरी, 2026 में की जा सकती है।

Viksit Bharat Buildathon 2025: ऐसे करें विकसित भारत बिल्डथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन

विकसित भारत बिल्डाथॉन प्रोग्राम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

विकसित भारत बिल्डथॉन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vbb.mic.gov.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 6 से 7 टीमों का रजिस्ट्रेशन करें।

रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोजेक्ट आईडिया को अपलोड करें।

रजिस्ट्रेशन करने के बाद 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच प्रोजेक्ट को सबमिट करें।