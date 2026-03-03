Tuesday, March 3, 2026
दो छात्रों ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 में प्राप्त की सफलता

Priyanka Sharma
बांसी सिद्धार्थनगर। विकास खंड बांसी के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय जनियाजोत के दो और विकास खंड मिठवल के कंपोजिट विद्यालय समोगरा के एक बच्चे ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 में सफलता प्राप्त किया बच्चो की इस सफलता पर विद्यालय परिवार ने बधाई दिया है। जानियाजेत के पवन कुमार पुत्र संजय 26 और
राम कुमार पुत्र अरुण कुमार ने इस परीक्षा में 40 वा स्थान प्राप्त किया है।

इन बच्चों के सफलता पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संरक्षक सतीश चंद्र त्रिपाठी , विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका इफ्तेखारुन निशा, शिक्षक सुम्बुल अनीस, स्तुति मिश्रा, अनिल कुमार, रंजना चौधरी तथा जनियाजोत ग्राम के तमाम अविभावकों ने बधाई दिया है । वही कंपोजिट विद्यालय समोगरा के राज पुत्र हेमंत कुमार के इस परीक्षा में सफलता पाने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऋषि धर द्विवेदी ने बधाई दिया है।

