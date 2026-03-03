भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से निधि को मिली पीएचडी उपाधि

सिद्धार्थनगर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने निधि पांडेय को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधि प्रदान किया है। उपाधि हालो फाइबर मेम्ब्रेन फॉर बायोआर्टिफिशियल किडनी एंड लीवर एप्लीकेशन विषय पर प्रदान किया गया है। निधि विकास खंड खुनियाँव के ग्राम नागचौरी की निवासिनी है।उनकी सफलता पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी ने बधाई देते हुए कहा कि निधि उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रथम जिलाध्यक्ष स्वर्गीय ध्रुव नारायन पाण्डेय के परिवार की हैं। उनकी सफलता ने पूरे जनपद का मान बढ़ाया है। सफलता पर जिला मंत्री योगेंद्र पांडेय सहित अभय श्रीवास्तव , रूपेश सिंह, इंद्रसेन सिंह, लालजी यादव, सुधाकर मिश्र, अरुण सिंह व रामशंकर पांडेय ने बधाई दिया है।