Tuesday, December 23, 2025
spot_img
HomeMarqueeदो दिन पहले घर अचानक गायब हुआ युवक, पुलिस ने दर्ज की...
MarqueeUttar PradeshOther

दो दिन पहले घर अचानक गायब हुआ युवक, पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
69

थाना क्षेत्र अंतर्गत करनाईपुर गांव से एक युवक दो दिन पहले रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

करनाईपुर निवासी अर्जुन प्रसाद गुप्ता ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका पुत्र सुभाष गुप्ता 20 दिसंबर को दोपहर करीब दो बजे घर से निकला था। देर शाम तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

परिवार के लोगों ने अपने स्तर पर आसपास के गांवों, रिश्तेदारों और परिचितों के यहां खोजबीन की, लेकिन सुभाष का कोई सुराग नहीं लग सका। परिजनों का कहना है कि सुभाष का किसी से कोई विवाद नहीं था, ऐसे में उसके अचानक लापता होने से अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। इस घटना से परिवार के लोग मानसिक रूप से काफी परेशान हैं।

थाना पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही उसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

Previous article
प्रदेश की टॉप-5 आदर्श ग्राम पंचायतों में भटपुरा ग्राम पंचायत का शुमार
Next article
जेआरपीएस और शिवम् क्लब ने जीते अपने मुकाबले
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved