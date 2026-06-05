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काकोरी में चाकू दिखाकर लूट करने वाले दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, कार और माल बरामद

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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पकड़े गए आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल कार, लूटी गई मोटरसाइकिल की चाबी, पर्स और नकदी बरामद हुई।

बुधवार को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अंतर्गत काकोरी थाना पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने क्षेत्र में चाकू दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान अनीस, निवासी गोहरामऊ और रवि, निवासी ग्राम करझन के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई आल्टो कार, पीड़ित का पर्स, 220 रुपये नकद, मोबाइल का बैक कवर और मोटरसाइकिल की चाबी बरामद की है।

यह मामला तब प्रकाश में आया जब मलिहाबाद के दरियापुर निवासी मूलचन्द्र ने पुलिस को सूचना दी कि खानपुरमऊ नहर पटरी पर आल्टो कार सवार बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल के आगे अपनी गाड़ी लगाकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद बदमाशों ने पीड़ित को चाकू दिखाकर डराया-धमकाया और उनका मोबाइल, पर्स, नकदी तथा मोटरसाइकिल की चाबी लूटकर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे।

इस घटना के सफल अनावरण के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर काकोरी थाने से तीन विशेष टीमों का गठन किया गया था। बुधवार को काकोरी टीम ने सर्विलांस की मदद से दबिश देकर कार सवार दोनों अभियुक्तों को दबोच लिया। पुलिस द्वारा की गई कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा उन्होंने मलिहाबाद थाना क्षेत्र में भी एक नकबजनी की घटना करना कबूल किया है।

पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने जबरन चोरी या डकैती करने, आपराधिक धमकी देने और चोरी की संपत्ति को बेईमानी से छिपाने या प्राप्त करने से संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस टीम अब इस गिरोह के शेष दो फरार साथियों की गिरफ्तारी और अन्य बरामदगी के लिए लगातार दबिश दे रही है। इस सराहनीय कार्य को अंजाम देने वाली टीम में उपनिरीक्षक शैलेष प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक अंकित यादव, उपनिरीक्षक मोबिन अली, कांस्टेबल धर्मेंद्र पटेल और कांस्टेबल शिवम यादव शामिल रहे।

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