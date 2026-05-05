Tuesday, May 5, 2026
spot_img
HomeMarqueeराष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु यातायात पुलिस की बाइक रैली
MarqueeUttar PradeshOther

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु यातायात पुलिस की बाइक रैली

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
32

आमजन से अपील—09 मई को लोक अदालत में पहुंचकर करें वादों का त्वरित निस्तारण

आजमगढ़l शनिवार को जनपद न्यायालय आजमगढ़ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता एवं व्यापक जन-जागरूकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा विशेष प्रचार अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिसकर्मियों ने अपने दोपहिया वाहनों (बाइकों) के माध्यम से नगर के विभिन्न मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों पर बाइक रैली निकालकर आम जनमानस को लोक अदालत के लाभों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान लाउडस्पीकर एवं पम्पलेट्स के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि दीवानी न्यायालय में आयोजित होने वाली लोक अदालत में लंबित शमनीय आपराधिक वाद, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट), बैंक रिकवरी एवं विशेष रूप से यातायात चालानों का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर कराया जा सकता है।

यातायात प्रभारी द्वारा आमजन से अपील की गई कि जिन वाहन स्वामियों के चालान लंबे समय से लंबित हैं, वे दिनांक 09 मई 2026 को लोक अदालत में उपस्थित होकर नियमानुसार छूट का लाभ उठाते हुए अपने वादों का त्वरित निस्तारण कराएं। इससे समय की बचत के साथ-साथ अनावश्यक जुर्माने एवं कानूनी जटिलताओं से भी राहत प्राप्त होगी। बाइक रैली गिरजाघर चौराहा, कलेक्ट्रेट, सिविल लाइन्स, रैदोपुर तिराहा होते हुए शारदा तिराहा जैसे प्रमुख स्थानों से होकर गुजरी, जहां पुलिसकर्मियों द्वारा आमजन से संवाद स्थापित कर उन्हें लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया।

Previous article
7 से 20 मई तक चलेगा विशेष जनगणना अभियान, घर-घर जाकर लोगों को किया जाएगा जागरूक
Next article
एक घंटे की बारिश में शहर बना तालाब, नगर निगम की खुली पोल
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved