विराट कोहली के RCB से बाहर होने की अफवाहों पर भारत के इस दिग्गज ने किया बड़ा दावा

रिपोर्ट है कि विराट कोहली का आरसीबी में भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ एक व्यावसायिक अनुबंध ठुकरा दिया है। अपने पूरे करियर में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलने वाले कोहली ने इस साल की शुरुआत में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 की विजेता फ्रेंचाइजी को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगले सीजन से पहले फ्रेंचाइजी का मालिक बदल सकता है। यानी फ्रेंचाइजी को बेचने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच एक और खबर आई की विराट कोहली आरसीबी का साथ छोड़ सकते हैं। अब इसको लेकर भारते पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने बड़ा दावा किया है।

ट्रॉफी का सूखा किया खत्म

हालिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि पिछले सीजन ट्रॉफी का सूखा खत्म होने के बावजूद आरसीबी आगामी सीजन से पहले ही बिक सकती है। हालांकि, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया है कि कोहली इस कैश-रिच लीग से संन्यास लेने या आईपीएल 2026 से पहले अपनी फ्रेंचाइजी बदलने पर विचार कर रहे हैं।

“श्रीकांत ने ‘चीकी चीका’ यूट्यूब चैनल पर कहा, यह सिर्फ अटकलें हैं क्योंकि उन्होंने (कोहली) अभी-अभी आरसीबी को आईपीएल जिताया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह संन्यास लेंगे। ये सब स्पष्ट अफवाहें हैं। ये सिर्फ व्यावसायिक फैसले (मालिक में बदलाव) हैं। लेकिन जहां तक विराट कोहली का सवाल है, वह आरसीबी के साथ बने रहेंगे।

वह खुद लेंगे फैसला

“उन्होंने आगे कहा, उन्हें संन्यास क्यों लेना चाहिए? उन्होंने इस आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन किया था। जब तक वह खुद कोई फैसला नहीं लेते, तब तक यह अलग बात है। विराट कोहली आईपीएल में तीन साल और खेलने के लिए काफी अच्छे हैं। वह राजाओं के राजा होने के नाते हमेशा रन बनाते रहेंगे।

कोहली सात महीने बाद क्रिकेट मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। रविवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में पहले खेलते हुए दिखाई देंगे। जून 2024 से टेस्ट और टी20आई दोनों से संन्यास लेने के बाद, कोहली का ध्यान अब पूरी तरह से भारत के लिए वनडे मैचों पर है।