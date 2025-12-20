थानेदार ने निरीक्षण दौरान शराब दुकानदारों को दी सख्त हिदायत

गोरखपुर । सहजनवा थाना क्षेत्र में स्थित अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों पर थानेदार सहजनवा महेश कुमार चौबे ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शराब दुकानदारों के लाइसेंस जांच किए। इस दौरान उन्होंने शराब दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि शराब की दुकान के अंदर और आसपास शराब पिलाना और चीखना बेचना सख्त मना है। यदि कोई दुकानदार नियम का उल्लंघन करते मिल गया तो उसके खिलाफ कारवाई की जायेगी। यही नहीं शराब की दुकानों के पास जो भी ठेला ख़्मोचा वाले जो अंडे तथा चीखने की बिक्री करते है।

यदि वह अपनी दुकान पर ऐसा करते पाए गए तो उनके खिलाफ भी कारवाई की जायेगी। शराब की दुकान के सामने पार्किंग न बनाया जाय। यदि शराब के दुकान के सामने खड़ी गाड़ियां मिलेगी तो उनका चालान किया जायेगा। इस दौरान पुलिस द्वारा क्षेत्र के शराब की दुकानों के सामने खड़ी 36 बाईकों का चालान किया गया। पुलिस द्वारा भरपही से समधिया रोड, घघसरा रितुआखोर रोड वह डुमरी और नेवास स्थित देशी और अंग्रेजी शराब के दुकानों की जांच की गई।

इस दौरान चौकी इंचार्ज घघसरा दुर्गेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक धनश्याम उपाध्याय, कांस्टेबिल पारस, सहित अनेक पुलिस कर्मी मौजूद थे।