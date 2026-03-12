श्री कृष्ण दत्त एकेडमी के एन.एस.एस. शिविर में नशा मुक्ति का संदेश, छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली

श्री कृष्ण दत्त एकेडमी में आज दिनांक 11 मार्च 2026 को राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) के सात दिवसीय विशेष शिविर के तृतीय दिवस का आयोजन बरौली, खलीलाबाद में उत्साहपूर्वक किया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवियों ने समाज में नशा उन्मूलन के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लेते हुए विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ एन.एस.एस. गीत के साथ हुआ, जिसके बाद स्वयंसेवियों ने सामूहिक योगाभ्यास कर दिन की गतिविधियों की शुरुआत की। योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली और मानसिक संतुलन के महत्व को भी रेखांकित किया गया।

इसके पश्चात स्वयंसेवियों ने क्षेत्र में जाकर नशा उन्मूलन जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान स्वयंसेवियों ने नारे लगाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया तथा युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। रैली के बाद स्वयंसेवकों ने घर-घर जाकर क्षेत्रवासियों से संवाद स्थापित किया और उन्हें नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक हानियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी बताया कि नशे की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न करती है।

स्वयंसेवियों ने ग्रामीणों को यह भी समझाया कि नशा व्यक्ति की कार्यक्षमता को कम करता है, आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाता है और कई बार व्यक्ति को अपराध की ओर भी धकेल देता है। इस दौरान लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, खेल-कूद तथा सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। कई ग्रामीणों ने स्वयंसेवियों के प्रयासों की सराहना करते हुए इस अभियान में सहयोग करने का आश्वासन भी दिया।

इसके पश्चात स्वयंसेवियों के लिए नशा उन्मूलन जागरूकता विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपने रचनात्मक विचारों को पोस्टरों के माध्यम से प्रस्तुत किया और नशे के दुष्प्रभावों को प्रभावी तरीके से दर्शाया। पोस्टरों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नशा जीवन को नष्ट कर देता है और इससे दूर रहकर ही स्वस्थ एवं सफल जीवन जिया जा सकता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मकता के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना था।

भोजन के पश्चात आयोजित द्वितीय सत्र में छात्रों के लिए एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डाॅ. मंजरी शुक्ला ने “Impact of Drug Abuse on Physical & Mental Health” विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि नशे की लत शरीर के विभिन्न अंगों पर गंभीर प्रभाव डालती है। इससे हृदय, मस्तिष्क, यकृत तथा तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही नशा व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है, जिससे तनाव, अवसाद, चिंता और व्यवहार में असंतुलन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

कार्यक्रम के अंत में स्वयंसेवियों ने दिनभर की गतिविधियों के अनुभव साझा किए और समाज में जागरूकता फैलाने के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि आगामी दिनों में भी वे इसी प्रकार सामाजिक मुद्दों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य शिक्षकों ने स्वयंसेवियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें समाज सेवा के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रगान के साथ एन.एस.एस. विशेष शिविर के तृतीय दिवस की सभी गतिविधियों का समापन किया गया। इस प्रकार यह दिवस नशा उन्मूलन के संदेश को समाज तक पहुँचाने और युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से अत्यंत सफल और प्रेरणादायक रहा।