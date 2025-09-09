Tuesday, September 9, 2025
बस्ती मैराथन का चौदहवां संस्करण होगा 12 अक्टूबर को, पोस्टर विमोचन कार्यक्रम संपन्न

बस्ती। नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ यूथ द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली ऐतिहासिक बस्ती मैराथन दौड़ के चौदहवें संस्करण का पोस्टर विमोचन समारोह रविवार को सर्किट हाउस सभागार, बस्ती में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजन की तिथि 12 अक्टूबर 2025, रविवार घोषित की गई।

कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ समाजसेवी और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। वरिष्ठ समाजसेवी जगदीश शुक्ल ने कहा कि बस्ती मैराथन जिले के गौरव का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने कहा, “इस आयोजन ने न केवल युवाओं को खेलों से जोड़ने का कार्य किया है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य, नशामुक्ति और स्वच्छता का संदेश भी पहुंचाया है। यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देने वाला है।”

वरिष्ठ समाजसेवी गुलाब सोनकर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि यह आयोजन जिले के युवाओं की प्रतिबद्धता और ऊर्जा का प्रतीक है। उन्होंने कहा, “मैराथन ने बस्ती के खेल-संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज यह सिर्फ खेल का नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का महाआयोजन बन चुका है।”

युवा समाजसेवी अंकुर वर्मा ने कहा कि बस्ती मैराथन ने जिले के प्रत्येक नागरिक को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा, “आज बस्ती के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी इस दौड़ में भाग लेकर समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य करते हैं। यह आयोजन जिले की पहचान है और इसे और व्यापक स्तर पर ले जाने की जरूरत है।”

समसेवी रामनुजेंद्र पाण्डेय ने युवाओं के इस प्रयास की सराहना की और कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही, उन्होंने कहा कि यह बस्ती की पहचान बन चुका है।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ यूथ के अध्यक्ष भावेष पाण्डेय ने कहा कि पिछले तेरह वर्षों से लगातार आयोजित हो रही यह मैराथन आज बस्ती का खेल उत्सव बन चुकी है। उन्होंने कहा, “बस्ती मैराथन सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि एक आंदोलन है, जिसने जिले को खेल, स्वास्थ्य और समाजिक जागरूकता के नए आयाम दिए हैं। इस आयोजन ने बस्ती को नशामुक्त और स्वस्थ समाज बनाने की दिशा में प्रेरित किया है।”

कार्यक्रम में आयोजन समिति की जिम्मेदारियां भी तय की गईं। क़ाज़ी फरजान को कार्यक्रम संयोजक, सुनील यादव को कार्यक्रम प्रभारी और राम प्रताप सिंह को प्रबंध संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा जिला संयोजक शास्वत श्रीवास्तव, अमित राय, ऋतुराज बहादुर सिंह, कपिंद्र मिश्र, सुधांशु पाण्डेय, हेमंत कुमार, अरुण पाण्डेय, ज्ञान उपाध्याय, विजय प्रकाश चौधरी, कमलेश मिश्र, उत्तम दूबे, धनंजय, रितिक शर्मा, रत्नेश विश्वकर्मा, अमितोष, आशुतोष श्रीवास्तव, नीरज उपाध्याय, अभिषेक त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।

