डीएम,एस एस पी ने परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया

इटावा। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा(PET-2025)के दृष्टिगत जिलाधिकारी शुभ्रांन्त कुमार शुक्ल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने ब्रीफिंग करते हुये बताया गया कि किसी भी प्रकार का कोई भी गैजेट(पर्स), प्रतिबंधित वस्तु इत्यादि परीक्षा केंन्द्रों में नहीं जायेगी एवं उन्होंने परीक्षा केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्थाओं,पुलिस बल की ड्यूटी, यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया।

उन्होंने ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि परीक्षा केन्द्रों पर शान्तिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा अवधि में केन्द्रों के आसपास किसी प्रकार की भीड़भाड़ न होने पाए एवं यातायात सुचारू रूप से चलता रहे।