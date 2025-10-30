आजमगढ़। भगवान श्रीकृष्ण और गौ माता के विशेष पूजा अर्चना का प्रतीक गोपाष्टमी का पर्व पूरे जनपद भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बुधवार को पहाड़पुर स्थित श्रीकृष्ण गौशाला में इस पर्व के दृष्टिगत विशेष आयोजन हुए। सुबह से ही गौशाला में गौमाता और बछड़ों की पूजा करने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, पूरे दिन गौशाला में मेले जैसा माहौल बना रहा। जहां परिवार सहित श्रद्धालु गौसेवा और दर्शन पूजन का पुण्य अर्जित करते दिखे। सर्वप्रथम भक्तों ने विधिवत हवन पूजन के साथ गौ माताओं और बछड़ों को वस्त्र आदि से सजाकर तिलक किया और धूप दीप दिखाकर आरती उतारी। जिसके बाद भक्तों ने हलुआ, पूड़ी गुड़, चना, केला के साथ हरे चारे का भोग लगाकर उनकी परिक्रमा की।

समस्त रोगों व सांसारिक बांधाओ से मुक्ति पाने के लिए गौशाला प्रांगण में तुलादान का भी विशेष आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने वजन से अधिक गौवंशो के लिए चारा दान किया। श्री कृष्ण गौशाला समिति द्वारा वैदिक अनुष्ठान से विधिवत पूजन कर भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। श्रद्धालुओं ने श्रीकृष्ण की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। वही डॉक्टर भक्तवत्सल ने भी वर्ष भर गौशाला के गौवंशो का निःशुल्क होम्यो चिकित्सा का बीड़ा उठाया। समिति अध्यक्ष अनूप अग्रवाल ने बताया कि गाय इस युग की संजीवनी स्वरूप है, जो मानव जीवन में माता की भूमिका निभाती है।

वही अतुल कुमार अग्रवाल ने अपनी कविता के जरिए गौमाता का व्याख्यान करते हुए कहा कि गाय के पूरे शरीर में भगवान है और इनका दूध हमारे लिए अमृत समान है। इस अवसर पर ओम प्रकाश अग्रवाल, परितोष रुंगटा, सुधीर कुमार अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, प्रवीण कुमार सिंह, डॉक्टर के एम बरनवाल, डॉ विनय सिंह यादव, प्राचार्य डॉ निशा कुमारी, श्रेय अग्रवाल, रितिक जायसवाल, रमाकांत वर्मा, सीताराम पांडे, पवन अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल लड्डू, सुमित गोयल, अमन गर्ग, डेविड अग्रवाल, अमृत अग्रवाल, गगन अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, अविनाश जालान सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।