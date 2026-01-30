इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक ने वितरित किए ऋण

लखनऊ.इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक शिव बजरंग सिंह ने केवाईसी, एएमएल एवं मनी म्यूल रोकथाम पर अधिकारियों से संवाद किया, एलडीएम, बीसी व सीबीसी से मुलाकात की तथा लखनऊ में लाभार्थियों को ऋण वितरित किए. श्री सिंह ने 28 एवं 29 जनवरी को लखनऊ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में परिचालन दक्षता को सुदृढ़ करने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित विभिन्न बैठकों, संवादात्मक सत्रों एवं ग्राहक-केंद्रित पहलों में भाग लिया। इस अवसर पर एफजीएमओ लखनऊ के मुख्य महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता तथा बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ उपस्थित रहे।

अपने दौरे के दौरान श्री सिंह ने देयता (लायबिलिटी) टीम के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया, जिसमें केवाईसी अनुपालन, धन शोधन निवारण (एएमएल) प्रक्रियाओं तथा मनी म्यूल गतिविधियों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने नियामकीय दिशानिर्देशों के कड़ाई से पालन पर बल देते हुए बैंकिंग प्रणाली की निष्पक्षता बनाए रखने हेतु सतत निगरानी एवं सतर्कता के महत्व को रेखांकित किया।

कार्यपालक निदेशक ने अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) के साथ भी बैठक की, जिसमें जिला-वार प्रदर्शन की समीक्षा की गई तथा ऋण प्रवाह बढ़ाने एवं विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने हेतु बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स (बीसी) एवं कॉर्पोरेट बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स (सीबीसी) के लिए एक संवादात्मक सत्र एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। श्री सिंह ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में ग्राहक पहुँच मजबूत करने में उनके प्रयासों की सराहना की।

इसके पश्चात श्री सिंह ने पीएम स्वनिधि के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड, सीएम युवा, पीएमएफएमई, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), डिजी डेयरी सहित एमएसएमई एवं गृह ऋण योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण वितरित किए। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी भ्रमण किया तथा एसएचजी सदस्यों से संवाद कर उनके उद्यमशील प्रयासों एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर श्री सुधीर कुमार गुप्ता ने लाभार्थियों से बातचीत करते हुए उन्हें सतत आजीविका सृजन एवं व्यवसाय विस्तार के लिए बैंकिंग सहायता का प्रभावी उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया।

सभा को संबोधित करते हुए शिव बजरंग सिंह ने लाभार्थियों से इंडियन बैंक द्वारा प्रदान किए जा रहे विविध बैंकिंग उत्पादों एवं डिजिटल सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने समावेशी विकास, ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग तथा स्वरोजगार, एमएसएमई और जमीनी स्तर के उद्यमों को निरंतर समर्थन देने के प्रति बैंक की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। यह दौरा राज्य भर में सुदृढ़ प्रशासन, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा ग्राहकों के साथ गहन सहभागिता के प्रति इंडियन बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करता है।