Saturday, January 10, 2026
spot_img
HomeMarqueeआइजीआरएस में जनपद की शानदार उपलब्धि, प्रदेश में 8वां स्थान, दो तहसील...
MarqueeUttar PradeshOther

आइजीआरएस में जनपद की शानदार उपलब्धि, प्रदेश में 8वां स्थान, दो तहसील प्रथम स्थान

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
78

उरई (जालौन)।उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली जन शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) पर शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में जनपद ने प्रदेश स्तर पर 08वां स्थान प्राप्त कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। विशेष रूप से गौरव की बात यह है कि तहसील जालौन एवं तहसील कालपी ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया है। दिसंबर 2025 की मासिक रैंकिंग में जनपद जालौन ने शत-प्रतिशत प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है।

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि यह उपलब्धि जनपद प्रशासन की सतत निगरानी, प्रभावी अनुश्रवण एवं टीम भावना का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसकी नियमित समीक्षा की गई तथा यह सुनिश्चित किया गया कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी न होकर स्थायी और व्यवहारिक समाधान के साथ हो।

जिलाधिकारी ने कहा कि नियमित मॉनिटरिंग, अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद और फील्ड स्तर पर सत्यापन के कारण जनपद को यह सफलता मिली है। उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तहसीलों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनकी कर्तव्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रमाण है।

उन्होंने यह भी कहा कि जनपद प्रशासन आगे भी पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के संकल्प के साथ कार्य करता रहेगा, ताकि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके और शासन की मंशा को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

Previous article
जनपद के सत्या सिंह निषाद ने किक बॉक्सिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक
Next article
बिलग्राम नगर पालिका द्वारा कम्बल वितरण कार्यक्रम, हजारों जरूरतमंदों को मिली राहत
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved