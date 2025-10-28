चार माह में स्थायी भवन में शिफ्ट होगी गौशाला

गौसेवा आयोग सदस्य ने किया औचक निरीक्षण, दी व्यवस्थाओं में सुधार की हिदायत

कस्बे के राजकीय महाविद्यालय के निकट संचालित अस्थायी गौशाला का सोमवार सुबह गौसेवा आयोग के सदस्य ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला परिसर की साफ-सफाई, पशुओं की देखरेख और चारे की उपलब्धता का बारीकी से जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान आयोग सदस्य ने देखा कि चरही के आसपास गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ ज़मीन होने से गोवंश को असुविधा हो रही है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को तत्काल सुधार कराने के निर्देश दिए। साथ ही हरे चारे की व्यवस्था व वृक्षारोपण पर भी बल दिया।

नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी सीमा तोमर ने बताया कि वर्तमान में गौशाला अस्थायी रूप से संचालित है, किंतु अगले चार माह में इसे स्थायी भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूसा, दाना व अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री गौशाला में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

निरीक्षण के दौरान नगर पालिका के कर्मचारी एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गौसेवा आयोग सदस्य ने कहा कि शासन की मंशा है कि गोवंश को बेहतर सुविधा और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा।