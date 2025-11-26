गांव के बाहर खून से लथपथ मिला युवती का शव

शाहजहांपुर , जनपद के थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के इटौरा गौंटिया गांव के बाहर एक युवती का खून से लथपथ खेतों में शव पड़ा मिला है शव पढ़े होने की सूचना जब ग्रामीणों ने पुलिस को दी तो इस मामले को लेकर गांव में अफरा-तफरी मच गई ग्रामीणों की माने तो इस युवती का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था पुलिस भी इस घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़ रही है पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) देवेंद्र कुमार ने मंगलवार को बताया कि थाना सेहरामऊ अंतर्गत इटौरा गोटिया गांव में रहने वाली मैना देवी (22) का शव दोपहर उसके गांव के पास खेत में पड़ा मिला है शव पर धारदार हथियार से बार करके उसकी हत्या कर दी गई थी।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली कि युवती का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका परिजन विरोध कर रहे थे यह हत्या इसी कड़ी से जोड़कर पुलिस आगे की जांच कर रही है।

पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।