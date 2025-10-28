पत्रकारिता के पुरोधा अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की जयंती मनाई गई

सुपर मार्केट स्थित पत्रकार भवन में हुआ कार्यक्रम, वक्ताओं ने विद्यार्थीजी के जीवन पर डाला प्रकाश

ललितपुर। पत्रकारिता के पुरोधा और महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की जयंती सुपर मार्केट स्थित पत्रकार भवन में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर पत्रकारों और साहित्य प्रेमियों ने विद्यार्थी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। अध्यक्षता प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजीव बबेले सप्पू ने की, जबकि संचालन महामंत्री अमित सोनी ने किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजीव बबेले सप्पू ने विद्यार्थी जी के महान त्याग और समर्पण को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया।

महामंत्री अमित सोनी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।कार्यक्रम में वक्ताओं ने अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रेरक जीवन परिचय पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 हुआ और शहीद 25 मार्च 1931 हुए। वह एक निडर पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता और समाज सेवी थे। उन्होंने 1913 में प्रताप नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र की स्थापना की, जिसे बाद में दैनिक कर दिया गया। प्रताप ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और किसानों, मजदूरों तथा दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

उन्होंने अपनी पत्रकारिता को कभी भी दलीय राजनीति का मोहरा नहीं बनने दिया। वक्ताओं ने बताया कि विद्यार्थीजी ने अपनी कलम से क्रांति की मशाल जलाई और महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों के साथ-साथ क्रांतिकारियों को भी समान रूप से सहयोग दिया। उन्होंने अनेक बार जेल यात्राएं कीं, लेकिन सत्य और न्याय के मार्ग से नहीं डिगे। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगों को शांत कराते हुए निसहायों को बचाते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था।

उनका यह सर्वोच्च बलिदान सांप्रदायिक सद्भाव और मानवता के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दौरान संतोष नारायण शर्मा, पवन संज्ञा, सुनील शर्मा, अध्यक्ष राजीव बबेले सप्पू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय जैन कल्लू, महामंत्री अमित सोनी, कार्यालय प्रभारी अजित जैन भारती, पूर्व महामंत्री मो.नसीम, अजय बरया, रवि जैन चुनगी, विनीत चतुर्वेदी, लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, अबरार अली, अनूप सेन, अशोक तिवारी, कुन्दन पाल, अमित लखेरा, मनोज वैद्य, संदीप शर्मा, संजीव नामदेव, बृजेश पंथ, राहुल शुक्ला, अमित जैन मोनू, दीपक सोनी, शुभम पस्तोर, नितिन गिरी, जयेश बादल, संजय ताम्रकार, संजना सिंह, अशोक गोस्वामी, गौरव बजाज, शिवम अग्निहोत्री, शैलेन्द्र जैन, हितेन्द्र जैन, नीतेश जैन, सुनील जैन, अजय प्रताप सिंह तोमर, शैलेष जैन पिन्टू, अनंत सराफ, स्वतंत्र रिछारिया, कृष्णा विश्वकर्मा, अनूप मोदी, सुनील सैनी, दिव्यांश शर्मा, संजू श्रोती, विनोद त्रिपाठी, संजय चंदेल, कपिल नायक, वेदप्रकाश लिटौरिया, दीपक पाराशर, विकास सोनी, श्याम दीक्षित, अनुराग दीक्षित, स्वतंत्र रिछारिया, यशपाल सिंह, आलोक चतुर्वेदी, रामप्रताप सिंह, अशफाक कुरैशी, भगवत यादव, अजितेश जैन शानू, अक्षय दिवाकर, फैजल खान, अमित राठौर, पंकज रायकवार, अनूप नांगल, आलोक खरे, कृष्णकांत सोनी, सुमित रैकवार, धु्रव सिंह, नीलेश प्यासा, यशपाल सिंह, मनीष पाठक, प्रदीप रिछारिया, आलोक चतुर्वेदी, महेश वर्मा, सूरज सिंह, आशीष तिवारी, निहाल सेन, कृष्ण प्रताप सिंह, अजय जैन अज्जू के अलावा अनेकों लोग मौजूद रहे।

पत्रकारिता करने की अपील

वक्ताओं ने सभी पत्रकारों से अपील की कि वे अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन मूल्यों और पत्रकारिता के आदर्शों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में भी विद्यार्थी जी की तरह निर्भीक, निष्पक्ष और जनहितैषी पत्रकारिता करने की आवश्यकता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके और शोषितों-पीडि़तों की आवाज बन सके।