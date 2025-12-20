Sunday, December 21, 2025
मण्डल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी रोजगार योजना के लाभों के बारे में बताया गया

आजमगढ़। उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आजमगढ़ द्वारा डीएवी इण्टर कालेज आजमगढ़ के मैदान में आयोजित मण्डल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारम्भ विधान परिषद, सदस्य विजय बहादुर पाठक द्वारा पूज्य महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। विधान परिषद सदस्य द्वारा प्रदर्शनी में लगे प्रत्येक स्टालों का अवलोकन किया गया एवं सूदुर ग्रामीण क्षेत्रों से आये ग्रामोद्योगी इकाईयों एवं संस्थाओं से उनके उद्योग के बारे में जानकारी भी प्राप्त की गयी।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने खादी के महत्व को बताते हुए कहा कि पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में खादी की वस्तुओं को विशेष महत्व दिया एवं खादी के लिये ही अपना जीवन समर्पित किया तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के लाभों के बारे में बताया गया तथा सम्मानित जनता को इन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया।

साथ ही ग्रामोद्योगी इकाईयों द्वारा उत्पादित सामानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने एवं जन मानस के बीच विज्ञापन एवं प्रचार कराने के उद्देश्य से खादी बोर्ड द्वारा प्रदर्शनी लगाने का उल्लेख किया गया एवं कहा गया कि जन मानस को इस प्रदर्शनी में अधिक से अधिक ग्रामोद्योगी सामान खरीदना चाहिए, ताकि इसका लाभ ग्रामीण जनता को मिल सके। प्रदर्शनी में 04 प्रकार के चरखे लगाए गए थे, जिनको मा0 विधान परिषद सदस्य द्वारा अपने हाथों से चलाया गया।

इसके साथ ही उपस्थित बुनकरों द्वारा चरखे के माध्यम से रूई से धागा बनाकर दिखा गया। विधान परिषद सदस्य ने जनपद वासियों से अपील किया कि अधिक से अधिक लोग इस प्रदर्शनी में आकर स्वदेशी एवं खादी उत्पादों की खरीदारी करें, जिससे की स्वदेशी एवं खादी उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा एवं खादी को बढ़ावा भी मिलेगा।

इससे पूर्व मा0 मुख्य अतिथि को मोमेंटो, अंग वस्त्र एवं तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग मुख्यालय लखनऊ श्री महेंद्र यादव, डीसी मनरेगा श्री राम उदरेज यादव, उपयुक्त उद्योग श्री साहब सरन रावत, प्राचार्य ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र आहोपट्टी श्री पवन श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

