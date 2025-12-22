Monday, December 22, 2025
NEET SS 2025: आज कभी भी जारी हो सकते हैं नीट एसएस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एनबीईएमएस की ओर से NEET SS Admit card 2025 लिंक किसी भी समय ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर एक्टिव किया जा सकता है। हॉल टिकट उपलब्ध होते ही आप लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा 26 एवं 27 दिसंबर को होगी।

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से नीट एसएस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड (NEET SS Admit Card 2025) आज यानी 22 दिसंबर को किसी भी समय जारी किये जा सकते हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे प्रवेश पत्र जारी होते ही एनबीईएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे।

एग्जाम इन डेट्स में होगा संपन्न

एनबीईएमएस की ओर से DM-MCh और DrNB पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट एसएस एग्जाम का आयोजन 26 और 27 दिसंबर 2025 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि एग्जाम में भाग लेने के लिए प्रवेश पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में वे केंद्र पर एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड ओरिजिनल पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका

  • नीट एसएस एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर विजिट करें।
  • होम पेज पर एग्जामिनेशन में जाकर नीट एसएस का चुनाव करें।
  • इसके बाद एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करके सबमिट करनी होगी।
  • इसके बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।

NEET SS 2025 Admit Card Link

परीक्षा पैटर्न

नीट एसएस एग्जाम में उम्मीदवारों से 150 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को ढाई घंटे यानी कि 150 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर देने पर अभ्यर्थियों को 4 अंक एवं प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जायेगा उनका अंकन नहीं किया जायेगा।

परीक्षा संपन्न होने के बाद एनबीईएमएस की ओर से 28 जनवरी 2026 को परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद रैंक के अनुसार अभ्यर्थी काउंसिलिंग में भाग लेकर एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

