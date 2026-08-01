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मिर्जापुर ब्लाक स्थित निर्माणाधीन सौ शैय्या युक्त अस्पताल को तत्काल संचालित किया जाए- राजीव यादव

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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निजामाबाद/आजमगढ़ । किसान नेता राजीव यादव ने मिर्जापुर ब्लाक स्थित निर्माणाधीन सौ शैय्या युक्त अस्पताल को तत्काल संचालित करने की मांग की। अस्पताल के संचालन से निजामाबाद क्षेत्र की जनता को उपचार के लिए पचीस किलो मीटर दूर जिला अस्पताल मजबूरन नहीं आना पड़ेगा।

सोशलिस्ट किसान सभा महासचिव राजीव यादव ने सम्पर्क संवाद कार्यक्रम के तहत मिर्जापुर ब्लाक के पीछे स्थित निर्माणाधीन अस्पताल का दौरा करते हुए कहा कि जनता लम्बे समय से मांग कर रही है कि जल्द से जल्द अस्पताल का निर्माण पूर्ण कर संचालन सुनिश्चित कराया जाए। अस्पताल का निर्माण अगर हो गया होता तो क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय नहीं भटकना पड़ता।

क्षेत्रवासियों ने बताया कि 2007 में यूपी की बसपा सरकार के कार्यकाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकहुला स्वीकृत हुआ था। उन्नीस साल में कई सरकारें आईं-गईं पर अस्पताल आधा-अधूरा पड़ा रहा। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के बड़े-बड़े दावों की यह निर्माणाधीन अस्पताल पोल खोल देता है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों की जनता कितनी उपेक्षा की शिकार है। जनता की मांग पर लम्बे समय बाद इसका पुनः निर्माण शुरू हुआ पर अभी तक इसका संचालन शुरू नहीं हो सका है।

किसान नेता राजीव यादव ने कहा कि स्कूल, अस्पताल, सड़क आम जनता के बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी है पर निजामाबाद में यह सब सपना बनकर रह गया है। अस्पताल न होने के चलते महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और आम जनता बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

निजामाबाद क्षेत्र जहां अत्याधिक जर्जर सड़कें हैं वहां अस्पताल न होने के चलते बीमार जनता का जीवन संकट में पड़ जाता है। राजीव ने जल्द से जल्द अस्पताल के संचालन की मांग करते हुए भदुली, निजामाबाद और मिर्जापुर, लाहीडीह, कौड़िया, मुंडियार होते हुए माहुल बेलवाई मार्ग के निर्माण की मांग दोहराइ l

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